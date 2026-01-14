El silencio de Juliana Awada duró lo justo. En medio de la ola de versiones que siguieron a la confirmación de su separación de Mauricio Macri, la empresaria decidió fijar una posición pública y marcar un límite frente a los rumores que comenzaron a multiplicarse con rapidez.

La consulta llegó en un contexto cargado de especulaciones, cuando distintos espacios mediáticos instalaron la posibilidad de un supuesto vínculo sentimental entre Mauricio Macri y Juana Viale. Fue entonces cuando Juliana Awada, lejos de esquivar el tema, dejó en claro su malestar por la manera en que se construyeron esas historias.

Su palabra fue leída al aire en LN+, luego de una pregunta directa de Tomás Dente. La respuesta no dejó lugar a interpretaciones ambiguas. “La gente va a hablar muchas pavadas, es triste que el periodismo sea tan irrespetuoso”, sentenció Juliana Awada, apuntando más al tratamiento mediático que a los protagonistas de los rumores.

En ese mismo intercambio, la ex primera dama puso el foco en el vínculo que mantuvo durante años con Mauricio Macri y en el proceso que atraviesan tras la decisión de separarse. “Son 16 años de amor y de respeto. Yo no tengo nada más que hablar, es lo que expresé en mi Instagram. Es un momento de pausa que decidimos tomar los dos”, expresó, reforzando la idea de una ruptura sin escándalos ni terceros involucrados.

Juliana Awada también remarcó que, más allá del ruido externo, hay una verdad que permanece puertas adentro. “Que la gente diga lo que quiera, acá lo importante es lo que nosotros sabemos”, afirmó, antes de señalar el aspecto que más le duele de la exposición. “Me da pena porque me importa cuidar mucho a mi hija, aunque es una chica madura por su edad y sabe muy bien quiénes son sus padres”.

Mientras tanto, las versiones continuaron circulando en otros programas. En Duro de Domar, Franco Torchia deslizó al aire que Juana Viale podría haber sido señalada como una supuesta tercera en discordia. Esa hipótesis, sin embargo, fue rápidamente desactivada desde el entorno de la conductora.

La propia Juana Viale utilizó sus redes sociales para expresar su enojo y cuestionar el modo en que se difundieron esas versiones. “Existen personas preparadas para informar y existen personas preparadas para hacer daño por un segundo de fama. Los que no tienen la posta hablan en condicional para ampararse legalmente”, escribió en una de sus historias de Instagram.

Lejos de quedarse ahí, la conductora profundizó su descargo con un tono todavía más filoso. “Lo que no se puede negar, ni discutir, es que es un camino corto. La mentira digo. No me voy a convertir en uno de esos que derrochan envidia, que mienten, que se visten para aparentar, que les dan micrófono y, peor aún, les pagan para desinformar, lastimando y mintiendo”, sostuvo, apuntando directamente contra quienes difundieron la información.

El cierre de su mensaje fue tan personal como contundente. “A los que amo, respeto y admiro, gracias por acompañarme, por reírse e iluminarme. Lamento el daño que causan estas noticias falsas. Creo en mi luz, por eso entiendo que se pegan moscas”, concluyó Juana Viale.

Con ambas reacciones sobre la mesa, el escenario quedó más claro. Juliana Awada eligió hablar desde el cuidado y el enojo contenido, mientras Juana Viale respondió con dureza a las versiones que la involucraron. En el medio, una separación que sigue siendo observada con lupa, pero que sus protagonistas intentan transitar lejos de las historias que, según coinciden, no reflejan la verdad.