Juana Viale salió al cruce de los rumores que la señalaban como la tercera en discordia en la separación de Mauricio Macri y Juliana Awada, tras quince años de matrimonio. La conductora de Almorzando con Juana utilizó sus redes sociales para emitir un comunicado en el que negó rotundamente cualquier vínculo amoroso con el ex presidente.

La noticia de la separación entre Macri y Awada se difundió inicialmente el domingo por la tarde, cuando diversos medios porteños comenzaron a circular versiones sobre la ruptura. Más tarde, la diseñadora confirmó la noticia en sus historias de Instagram, afirmando que estaba “cerrando una etapa”.

En medio de esta situación, el periodista Franco Torchia, en el programa Duro de domar de C5N, lanzó una polémica versión que atribuye la causa de la separación a una supuesta infidelidad de Macri con Viale.

Ante estas especulaciones, Juana Viale respondió con un mensaje contundente: “Existen personas preparadas para informar y existen personas preparadas para hacer daño por un segundo de fama. Los que no tienen la posta hablan en condicional para ampararse legalmente”.

En su comunicado, la conductora criticó duramente al periodista, sugiriendo que pudo haber recibido algún beneficio por difundir esa información: “No me voy a convertir en uno de esos que derrochan envidia, que mienten, que se visten para aparentar, que les dan micrófono, peor aún, les pagan para desinformar, lastimando y mintiendo”.

Además, reflexionó sobre la naturaleza de las falsas noticias: “Lo que no se puede negar, ni discutir es que es un camino corto. La mentira digo”.

Finalmente, Viale agradeció el apoyo de su entorno y lamentó el daño causado por estas especulaciones: “A los que amo, respeto y admiro, gracias por acompañarme, por reírse y por iluminarme. Lamento el daño que causan estas falsas noticias. Creo en mi luz, por eso entiendo que se pegan moscas”.

La ruptura de Macri y Awada representa el fin de una de las parejas más emblemáticas del ámbito político y social argentino, que compartió momentos clave como la gestión en la Ciudad de Buenos Aires, la presidencia desde 2015 y la posterior actividad política opositora del ex mandatario.