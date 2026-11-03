Lollapalooza Argentina 2027 confirmó la programación completa del festival. Se realizará los días 12, 13 y 14 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. La duodécima edición reunirá a 75 proyectos musicales distribuidos en cinco escenarios. Habrá figuras internacionales, artistas argentinos y propuestas emergentes de distintos géneros.

La grilla diaria permite anticipar tres jornadas con identidades propias. El viernes estará encabezado por The Killers, The Neighbourhood, Fontaines D.C. y The Prodigy. El sábado tendrá a Travis Scott, TINI y Queens of the Stone Age como principales nombres. El cierre del domingo quedará en manos de Charli xcx y David Guetta, junto a Cage the Elephant, Dominic Fike y Lola Young.

Entradas y abonos

Las entradas diarias ya están disponibles a través de AllAccess. Según informó la organización, el pase diario se vende con posibilidad de pago en hasta seis cuotas sin interés. También continúa disponible el abono general para las tres fechas.

Lollapalooza Argentina 2027 anunció su grilla día por día para una nueva edición del festival

Viernes 12 de marzo: el día del rock y la electrónica

El viernes 12 de marzo reunirá a una lista atravesada por el rock, el pop, la electrónica y las nuevas expresiones urbanas.

The Killers, la banda de Las Vegas liderada por Brandon Flowers, volverá a la Argentina con un repertorio que incluye canciones como "Mr. Brightside" y "Somebody Told Me".

La fecha también contará con The Neighbourhood, Fontaines D.C. y The Prodigy, una de las presencias vinculadas a la electrónica de mayor recorrido dentro del cartel.

Los irlandeses de Fontaines D.C. llegarán luego de la repercusión de su álbum Romance. The Prodigy aportará su combinación de rave, breakbeat y rock electrónico.

La representación local tendrá a Dillom, uno de los artistas argentinos de la programación central. A esa jornada se sumarán RAYE, Malcom Todd, ADÉLA, Ela Taubert, Princesa Alba, Natalia Lacunza y Midnight Generation.

En el segmento electrónico figuran Marlon Hoffstadt, conocido como Daddy Trance, Boys Noize, Mind Enterprises y AYYBO. El line up del viernes se completa con Folgar, Santos Bravos, Kchiporros, Joaco Burgos, Mai Lawson, Varese, Sol Porro, Pato Mallet y Las Sombras.

Sábado 13 de marzo: Travis Scott y TINI

El sábado 13 de marzo concentrará algunas de las figuras de mayor convocatoria de la edición.

Travis Scott regresará al país con un show asociado a la escala audiovisual de sus giras internacionales. El rapero estadounidense será uno de los artistas centrales de una jornada que combinará hip-hop, pop, rock, cumbia y música electrónica.

La otra gran protagonista será TINI, quien tendrá una de las presentaciones argentinas más esperadas del festival. La cantante llegará al Hipódromo de San Isidro en una fecha que también incluirá a Queens of the Stone Age, la banda de Josh Homme, referente del stoner rock y del rock alternativo de las últimas décadas.

Rawayana aportará su mezcla de reggae, pop y funk. Geese se presentará como parte del bloque de rock alternativo, mientras que SLAYYYTER llevará al escenario su propuesta de hyperpop.

El cartel reserva además un espacio para Un Poco de Ruido, el ciclo vinculado a la cumbia que logró trasladar su formato de streaming a los eventos masivos.

Four Tet, Carlita, Sammy Virji y Tiga integran el grupo de artistas electrónicos del sábado. La fecha tendrá también a Francisca Valenzuela, Julia Wolf, Die Spitz, Mateo Dufour Live, Yorghaki, Juana Rozas y Broke Carrey.

La lista se completa con Angine de Poitrine, Lolu Menayed, Sofía Mora, Ara, Palo, Fabrizio y Hellolola.

Domingo 14 de marzo: Charli xcx y David Guetta

La última jornada tendrá dos figuras internacionales en posiciones centrales.

Charli xcx llegará después del impacto de la etapa asociada a BRAT y de la publicación de Music, Fashion, Film. La artista británica encabezará una fecha orientada al pop, la electrónica y las guitarras.

El cierre también incluirá a David Guetta, DJ y productor francés con una trayectoria de más de dos décadas en la música electrónica. Su presencia anticipa un final de festival con canciones que atravesaron distintas etapas de la escena dance internacional.

Cage the Elephant volverá a la Argentina como uno de los nombres rockeros del domingo. Dominic Fike, Sombr y Lola Young sumarán propuestas vinculadas al indie, el pop y las nuevas audiencias. Leon Bridges llevará su repertorio de soul, mientras que Usted Señalemelo representará a la escena argentina con una presentación de peso dentro de la grilla.

The Avalanches, Boy Harsher y Snow Strippers ampliarán el abanico de sonidos electrónicos y alternativos. También participarán K4OS, Amaia, Daniela Spalla, Violet Grohl, Ninajirachi, Rivo y Juan Hansen Live.

TOMORA, Enzocerobulto, Zé Pequeña, Dandára, Hana Fox, Molle y La Ramona completarán el domingo.

Las tres jornadas podrán verse además a través de Flow, que transmitirá shows de los distintos escenarios y contenidos vinculados al festival.