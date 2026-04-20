El ciclo “Viernes Culturales” del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa suma una nueva propuesta abierta a la comunidad. El próximo viernes 24 de abril a las 21, el escenario estará a cargo de Rayün, una agrupación folklórica integrada por jóvenes de 16 y 17 años que viene ganando espacio como parte del recambio generacional de la música de raíz.

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura del gremio, se consolidó como un punto de encuentro mensual con espectáculos gratuitos, que se realizan el último viernes de cada mes y convocan a vecinos de toda la región.

En esta ocasión, la propuesta pone el foco en una banda emergente cuyo nombre, “florecer” en lengua mapuche, sintetiza su crecimiento sostenido desde su debut en enero de 2024. Con un estilo que combina respeto por la tradición y una impronta fresca, Rayün ya compartió escenarios con referentes como Juanjo Abregú, Horacio Banegas y La Callejera, además de presentarse en espacios destacados de Salta y Jujuy.

Como es habitual en el ciclo, la entrada no tiene costo, pero se solicita la donación de alimentos no perecederos que serán destinados a instituciones locales, reforzando el perfil solidario del evento. Quienes deseen asistir podrán reservar su lugar vía WhatsApp al 2995 720414, mientras que los afiliados cuentan con la opción de gestionar su ingreso a través del sitio web oficial del sindicato.

Con esta nueva edición, el Sindicato de Petroleros reafirma su compromiso con la promoción de artistas emergentes y el acceso a propuestas culturales de calidad para toda la comunidad neuquina.