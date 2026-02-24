La noche del lunes 23 de febrero quedará en la memoria del espectáculo argentino por las postales imborrables que dejó el cumpleaños 99 de Mirtha Legrand. La conductora eligió celebrar en la casa de Marcela Tinayre, ubicada en el exclusivo barrio porteño de Barrio Parque, donde recibió a familiares, amigos y figuras del ambiente artístico que no quisieron perderse una fecha tan significativa.

Desde temprano, los fanáticos de Mirtha Legrand se acercaron a las inmediaciones para acompañarla en su día especial. Con carteles, aplausos y muestras de cariño, le pusieron color a la previa de una celebración que prometía ser única. La emoción fue total cuando comenzaron a circular las primeras imágenes de la anfitriona, sonriente y visiblemente conmovida por tanto amor.

En las fotos que se viralizaron en redes sociales, Mirtha Legrand se mostró radiante, fiel a su estilo elegante y sofisticado que la convirtió en un ícono indiscutido. Con una sonrisa serena y rodeada de sus seres queridos, la diva volvió a demostrar por qué sigue marcando tendencia incluso a los 99 años.

Uno de los grandes atractivos de la noche fue la espectacular torta de dos pisos, diseñada especialmente para la ocasión. Blanca, con delicados detalles florales y las iniciales de Mirtha Legrand en dorado, la pieza incluyó guiños a su trayectoria: una réplica en miniatura de su emblemática mesa y un televisor que simbolizó su histórica carrera en la pantalla chica.

La mesa dulce acompañó la estética clásica del evento, con tonos suaves y una ambientación refinada. Cada detalle fue pensado para homenajear la trayectoria de Mirtha Legrand, quien a lo largo de casi un siglo se consolidó como una de las figuras más importantes de la televisión argentina.

Para brillar en su gran noche, Mirtha Legrand apostó por un diseño exclusivo de Claudio Cosano. Eligió un conjunto de alta costura en blanco y marfil, compuesto por un saco estructurado bordado con sutiles brillos y aplicaciones delicadas, que combinó con un vestido largo y accesorios luminosos.

El look, sobrio y distinguido, reafirmó el sello personal de Mirtha Legrand. Aros colgantes, maquillaje impecable y su clásico peinado completaron una imagen que volvió a ser protagonista en cada fotografía.

Las imágenes del cumpleaños 99 de Mirtha Legrand no solo reflejaron glamour y elegancia, sino también emoción y gratitud. Rodeada de afecto y celebrando una vida dedicada al espectáculo, la diva dejó en claro que sigue más vigente que nunca.