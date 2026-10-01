La historia de “Los Miserables: La rebelión” volverá a cobrar vida en Neuquén con una nueva serie de funciones a cargo de la Academia Desafíos. La ambiciosa producción teatral tendrá presentaciones los 17 y 24 de octubre y 7 y 14 de noviembre, desde las 20, en el espacio cultural y sala teatral Desafíos.

La licenciada Evelyn Jenkins, directora del espacio teatral y cultural y fundadora de la Academia Desafíos de Neuquén, brindó detalles de la propuesta en el programa La noche cae, la radio se enciende que se transmite por AM550. La obra toma como punto de partida el clásico basado en la novela de Víctor Hugo y reúne a artistas locales formados dentro de la academia. La puesta ya había sido presentada como una producción que combina músicos, bailarines, cantantes y actores.

Evelyn Jenkins, directora del espacio cultural y fundadora de la Academia Desafíos.

Cómo es "Los Miserables: La rebelión”, la propuesta teatral que llega a Neuquén

La propuesta apuesta a una producción de gran despliegue, con escenografía móvil, utilería, iluminación, vestuario y sonido trabajados especialmente para construir los distintos espacios de la historia. En la puesta original, el ensamble estuvo integrado por 44 personas entre bailarines, actores y cantantes, todos de la región y formados en Desafíos.

Uno de los ejes de la obra es el mensaje que atraviesa la historia: la empatía, la solidaridad, la unión y el reconocimiento del otro. Jenkins había explicado que la elección de "Los Miserables" también estuvo vinculada con la potencia de sus personajes y con una trama que permite recuperar valores humanos a través de distintas historias de vida y realidades sociales.

La producción neuquina demanda además un importante trabajo técnico y artístico. La puesta incorpora micrófonos individuales para los personajes, iluminación y sonido en vivo, además de coreografías, solistas, coro y ensamble. De esta manera, Desafíos vuelve a apostar por una obra de gran formato realizada íntegramente con artistas y equipos vinculados al espacio local.