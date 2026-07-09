El Día de la Independencia no sólo dio arranque a un fin de semana largo de cuatro días, sino que marcó el inicio de una nueva edición de la feria de emprendedores en San Martín de los Andes. Desde la globa ubicada en la Plaza San Martín de esa localidad cordillerana, casi 50 productores y elaboradores locales exhibirán sus productos durante estas vacaciones de invierno.

Un paseo ideal para descubrir sabores y productos patagónicos

San Martín de los Andes sumó un nuevo atractivo para residentes y turistas con la inauguración de la Feria de Invierno de Emprendedores, un espacio que permanecerá abierto durante toda la temporada turística invernal y acompañará a los visitantes hasta el final de las vacaciones de invierno.

La feria se encuentra sobre la calle Juan Manuel de Rosas, frente a la plaza San Martín, una ubicación estratégica para quienes recorren el centro de la ciudad después de una jornada en la nieve o de una excursión por los paisajes cordilleranos.

Los visitantes pueden encontrar productos regionales, artesanías, textiles, cosmética natural, objetos decorativos y distintas elaboraciones realizadas por emprendedores locales, una oportunidad para conocer el trabajo de productores de la región y llevarse un recuerdo auténtico de la Patagonia.

Cerca de 50 emprendedores y productores locales participan de la iniciativa en la globa de la Plaza San Martín - Foto: Instagram @feriadeemprendedores.sma

Horarios y datos útiles para visitarla

La Feria de Invierno de Emprendedores de San Martín de los Andes funciona todos los días entre las 15 y las 22 horas y se extenderá hasta el 9 de agosto, coincidiendo con el período de mayor movimiento turístico en la ciudad. La entrada es libre y gratuita.

La propuesta se desarrolla dentro de la denominada Globa de Invierno, un espacio cubierto pensado para que vecinos y turistas puedan recorrer los puestos con comodidad, incluso durante jornadas de bajas temperaturas o nevadas.

Una experiencia que complementa la temporada de nieve

Durante julio y principios de agosto, San Martín de los Andes se transforma en uno de los destinos más buscados de la provincia de Neuquén gracias a la actividad en el cerro Chapelco, los paisajes nevados y su reconocida oferta gastronómica. La feria se incorpora a esa experiencia turística como un paseo urbano que combina compras, cultura local y producción regional.

La feria de emprendedores de San Martín de los Andes permanecerá abierta hasta el 9 de agosto - Foto: Instagram @feriadeemprendedores.smas días, hasta el 9 de agosto,

Para quienes visitan la ciudad, la recomendación es aprovechar las últimas horas de la tarde para recorrer los puestos, degustar productos regionales y conocer de cerca el trabajo de los emprendedores que forman parte de la identidad de la localidad cordillerana.

Una opción para sumar a la agenda de las vacaciones de invierno

Además de las actividades de nieve, las caminatas por el centro y la gastronomía típica de montaña, la feria se presenta como una alternativa para disfrutar en familia durante las vacaciones. La iniciativa busca fortalecer la producción local y ofrecer una experiencia diferente a quienes llegan desde distintos puntos del país en busca de una escapada invernal en Neuquén.