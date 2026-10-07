El locutor, periodista y docente Carlos Clerici murió este lunes por la tarde a los 65 años. Durante 35 años fue una de las voces más reconocibles de las campañas de concientización vial de Luchemos por la Vida. La noticia fue comunicada por su familia a través de las redes sociales. "Hace un rato falleció papá, rodeado de su familia y seres queridos, muy en paz", expresaron sus allegados.

Una de sus hijas, la ilustradora Mey Clerici, también publicó un mensaje de despedida. Junto a un dibujo inspirado en "Quizás, porque", de Sui Generis, recordó distintos momentos de su infancia junto a su padre. "Gracias por enseñarme la letra de esta canción cuando era chiquita y presentarme a Charly García, y por llevarme en tu bicicleta de ruedas finitas mientras cantábamos por la calle. Te quiero", escribió.

Una trayectoria marcada por la seguridad vial

Clerici se recibió de locutor nacional en 1985 en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER). Con el tiempo, su voz quedó estrechamente asociada a los mensajes destinados a promover la seguridad vial y la prevención de accidentes de tránsito.

Su trabajo junto a Luchemos por la Vida comenzó con las primeras campañas de la organización y se prolongó durante 35 años. En ese período participó en diferentes mensajes de concientización, materiales educativos y eventos de la asociación.

La ONG lo despidió públicamente y resaltó tanto su compromiso profesional como sus cualidades personales. "Gracias, Carlos, por brindarnos siempre tu amistad y desinteresado aporte profesional, que revelaban tu calidad humana", expresaron desde la organización. En el mismo mensaje, destacaron que, aunque ya lo extrañan, su voz seguirá presente "en cada mensaje de Luchemos por la Vida".

Como reconocimiento a esa extensa trayectoria, en diciembre de 2025 Clerici recibió el Premio Luchemos por la Vida de Oro.

Radio, literatura y una extensa carrera profesional

La trayectoria de Clerici también estuvo vinculada durante años con la radio. Durante 15 años condujo La Otra Agenda en Eco Medios AM 1220, un ciclo en el que abordaba temas relacionados con la sustentabilidad, la salud, la economía y distintos aspectos de la vida de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde la emisora también expresaron su pesar por su muerte y destacaron su manera de abordar la actualidad con la premisa de ofrecer "otra forma de informarse". A lo largo de su carrera, además, trabajó en Radio de la Ciudad AM 1110, FM Horizonte y Radio del Plata.

La literatura ocupó otro lugar en su recorrido profesional. Clerici condujo Leer es un Placer, ciclo que realizó junto a Natu Poblet.

Además de su actividad en los medios, desarrolló una trayectoria en la docencia. Dio clases en el Instituto Universitario River Plate y en el Centro de Estudios Terciarios del club. Desde 2000 también se desempeñó como capacitador para empresas y como asesor independiente en prensa y comunicación.

Al despedirlo, desde Eco Medios destacaron su "calidez humana, lucidez intelectual e inquebrantable ética profesional". Señalaron que esas cualidades permanecerán en el recuerdo de quienes compartieron con él como oyentes, alumnos y colegas.

Los familiares, amigos y colegas podrán despedirlo este martes desde las 16.30 en la Parroquia Santa Francisca Javier Cabrini. El miércoles a las 10.30, sus restos serán trasladados al Cementerio de Flores.