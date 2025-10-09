Catriel celebra fallo judicial por la ruta: “Es la primera respuesta efectiva después de tantos años”

La intendenta de Catriel, Daniela Silvina Salzotto, celebró ayer el fallo judicial que obliga a Vialidad Nacional a mejorar los tramos críticos de la Ruta Nacional 151 que conecta a la ciudad con la Patagonia y el desarrollo de Vaca Muerta.

En diálogo con Pancho Casado en AM550 La Primera, la jefa comunal aseguró que se trata de “una muy buena noticia” y que la sentencia representa “la primera respuesta concreta después de tantos años de reclamo”.

Según explicó, la ruta es una de las principales vías de ingreso a la región, y su deterioro ha sido un problema histórico: “La última vez que pasé por allí estaba destruida. Es realmente una pena que la hayan dejado caer tanto”, dijo Salzotto, quien recordó que la comunidad espera mejoras urgentes en conectividad y seguridad vial.

La sentencia ordena que Vialidad Nacional presente un relevamiento de los puntos más críticos en 10 días, y luego tenga un plazo de casi seis meses para presentar un plan de reconstrucción y ejecutar las obras, ya sea con fondos propios o mediante licitaciones. Salzotto confirmó que ya se han iniciado trabajos de mejoramiento de banquinas, nivelación y relleno en los tramos más peligrosos.

“Como intendenta, estaré cotejando permanentemente los avances y manteniendo informada a la comunidad. Queremos ver las máquinas trabajando y que se efectivice este fallo”, señaló la funcionaria, quien además recordó que el reclamo por la ruta lleva más de una década y que históricamente los fondos del Fondo Fiduciario de Infraestructura del Transporte no se habían invertido en esta obra.

Los trabajos incluirán nivelación de banquinas y relleno de tramos críticos, según detalló la intendenta.

La jefa comunal resaltó también la necesidad de supervisión constante y colaboración con los distintos niveles del Estado: “Los intendentes y los consejos deliberantes seguiremos visibilizando la situación y supervisando la ejecución, porque la comunidad de Catriel merece una ruta segura y funcional”.