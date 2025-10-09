¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 09 de Octubre, Neuquén, Argentina
Abandono de la Ruta 151

Catriel celebra fallo judicial por la ruta: “Es la primera respuesta efectiva después de tantos años”

En diálogo con Pancho Casado en AM550 La Primera, la intendenta Daniela Salzotto destacó la sentencia judicial que ordena a Vialidad Nacional mejorar la ruta y señaló que supervisará personalmente los trabajos en los tramos críticos.

Por Fabian Rossi
Jueves, 09 de octubre de 2025 a las 19:12
"Vengo reclamando desde hace 12 años. Con este gobierno, es la primera vez que tenemos una respuesta efectiva, aunque sea producto de una demanda judicial".

La intendenta de Catriel, Daniela Silvina Salzotto, celebró ayer el fallo judicial que obliga a Vialidad Nacional a mejorar los tramos críticos de la Ruta Nacional 151 que conecta a la ciudad con la Patagonia y el desarrollo de Vaca Muerta.

En diálogo con Pancho Casado en AM550 La Primera, la jefa comunal aseguró que se trata de “una muy buena noticia” y que la sentencia representa “la primera respuesta concreta después de tantos años de reclamo”.

Según explicó, la ruta es una de las principales vías de ingreso a la región, y su deterioro ha sido un problema histórico: “La última vez que pasé por allí estaba destruida. Es realmente una pena que la hayan dejado caer tanto”, dijo Salzotto, quien recordó que la comunidad espera mejoras urgentes en conectividad y seguridad vial.

La sentencia ordena que Vialidad Nacional presente un relevamiento de los puntos más críticos en 10 días, y luego tenga un plazo de casi seis meses para presentar un plan de reconstrucción y ejecutar las obras, ya sea con fondos propios o mediante licitaciones. Salzotto confirmó que ya se han iniciado trabajos de mejoramiento de banquinas, nivelación y relleno en los tramos más peligrosos.

“Como intendenta, estaré cotejando permanentemente los avances y manteniendo informada a la comunidad. Queremos ver las máquinas trabajando y que se efectivice este fallo”, señaló la funcionaria, quien además recordó que el reclamo por la ruta lleva más de una década y que históricamente los fondos del Fondo Fiduciario de Infraestructura del Transporte no se habían invertido en esta obra.

Los trabajos incluirán nivelación de banquinas y relleno de tramos críticos, según detalló la intendenta.

La jefa comunal resaltó también la necesidad de supervisión constante y colaboración con los distintos niveles del Estado: “Los intendentes y los consejos deliberantes seguiremos visibilizando la situación y supervisando la ejecución, porque la comunidad de Catriel merece una ruta segura y funcional”.

