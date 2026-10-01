Miguel Dagnino volverá a encontrarse con el público neuquino este sábado 3 de octubre con una nueva función de “Más respeto que soy tu madre”, una propuesta teatral que tendrá lugar desde las 21.30 en el Teatro Ámbito Histrión, ubicado en Chubut 240 de Neuquén capital. La función forma parte de la agenda teatral de la sala para este fin de semana.

El actor, ex ypefiano e ingeniero, brindó detalles de la obra en el programa La noche cae, la radio se enciende, que se transmite por AM550. Su vínculo con el escenario se profundizó luego de su extensa trayectoria en la industria petrolera: según contó a LMNeuquén, trabajó durante 37 años en YPF y su último día en la compañía fue el 31 de julio de 2020.

El actor neuquino tiene una extensa trayectoria como ingeniero y ex trabajador de YPF.

La historia de Dagnino está atravesada por distintas etapas profesionales y personales que terminaron confluyendo en el teatro. Llegó a Neuquén en 1999 por trabajo y, después de su jubilación, encontró en la actuación una manera de darle continuidad a una pasión que lo acompañaba desde mucho antes. Durante la pandemia decidió profundizar esa actividad y volver a dedicarle más tiempo a los escenarios.

Danino y su vínculo con el escenario

Su relación con el teatro había comenzado mucho antes de su llegada a Neuquén. A lo largo de los años tuvo distintos acercamientos a la actividad, aunque la exigencia de su carrera en la industria petrolera y los viajes laborales limitaron su participación. Con el tiempo, la actuación volvió a ocupar un lugar central y se convirtió en uno de los proyectos que eligió desarrollar después de su retiro de YPF.

Ahora, esa historia vuelve a encontrarse con el público a través de “Más respeto que soy tu madre”, con una función programada para este sábado 3 de octubre a las 21.30 en Ámbito Histrión. La propuesta se suma a la cartelera teatral de Neuquén y representa una nueva oportunidad para que Dagnino continúe transitando ese camino que comenzó a recorrer con mayor intensidad después de dejar atrás su etapa como ingeniero en la industria petrolera.