La preocupación invadió al mundo del rock nacional cuando Joaquín Levinton sufrió un infarto agudo de miocardio durante la noche del jueves. El líder de Turf se descompensó mientras se encontraba en un bar de Palermo y debió ser asistido de urgencia por el SAME. La noticia generó un fuerte impacto entre sus seguidores, que aguardaban con expectativa un parte oficial.

Según relató el titular del SAME, Alberto Crescenti, el episodio comenzó cuando Joaquín Levinton presentó un dolor precordial acompañado de hipotensión y sudoración, lo que activó rápidamente el llamado al 107. A las 0.52, el equipo médico llegó al lugar y logró estabilizarlo antes de trasladarlo al Hospital Fernández. Para Crescenti, la velocidad de esa intervención fue determinante para evitar un cuadro aún más grave.

Una vez en el centro de salud, los médicos constataron que el líder de Turf había padecido un síndrome coronario agudo. De inmediato, se dispuso su ingreso a terapia intensiva para ser monitoreado y avanzar con los estudios necesarios. Allí, los especialistas evaluaron la necesidad de un procedimiento quirúrgico para garantizar su estabilidad.

Horas más tarde, la propia banda Turf difundió un comunicado oficial para llevar calma. Allí explicaron que a Joaquín Levinton se le colocó un stent tras una evaluación completa realizada por el equipo médico del Hospital Fernández. Además, destacaron que la operación fue exitosa y que el músico se encuentra fuera de peligro, iniciando su proceso de recuperación.

El parte difundido por Turf agregó que Joaquín Levinton está evolucionando favorablemente, acompañado por sus familiares y bajo estricta observación médica. La banda agradeció la preocupación constante de los fans y pidió respetar los tiempos de recuperación del artista.

El episodio tuvo lugar en un local de la calle Dorrego al 1600, donde el cantante disfrutaba de una noche distendida antes de la repentina descompensación. Aunque el susto fue grande, el rápido accionar del SAME y la atención del Hospital Fernández fueron claves para su evolución.

Mientras tanto, desde su entorno aseguran que Joaquín Levinton permanecerá internado hasta completar los estudios y controles correspondientes. La expectativa es que, con reposo y siguiendo las indicaciones médicas, pueda retomar de a poco sus actividades. Tanto sus compañeros de Turf como sus seguidores continúan enviándole mensajes de apoyo.