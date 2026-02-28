El cantante Joaquín Levinton volvió a demostrar por qué es uno de los músicos más carismáticos de la escena local. El líder de Turf fue protagonista de una situación tan espontánea como divertida en un bar de Buenos Aires, donde una banda tocaba covers sin imaginar que el propio autor de uno de los temas estaba entre el público.

Todo comenzó cuando los músicos arrancaron con uno de los clásicos de Turf. Según testigos, apenas sonaron los primeros acordes, Joaquín Levinton reconoció la canción y no dudó ni un segundo: se levantó de su mesa, se acercó al escenario y tomó el micrófono ante la sorpresa total de los presentes.

Lejos de incomodarse, la banda celebró el gesto y le cedió el protagonismo. Con su impronta característica, Joaquín Levinton se adueñó de la interpretación y convirtió el bar en una verdadera fiesta. Los aplausos y los celulares en alto no tardaron en multiplicarse mientras el público coreaba cada estrofa.

El momento fue registrado por un joven llamado Fran, quien compartió el video en su cuenta de X (ex Twitter). “Vivir en Buenos Aires: un amigo me invitó a un bar cerca de casa y había una banda tocando covers y se pusieron a tocar uno de Turf pero en el bar estaba Joaquín Levinton que escuchó los primeros acordes y se hizo cargo de todo”, escribió junto a las imágenes que rápidamente se volvieron virales.

En cuestión de horas, el clip acumuló miles de reproducciones y comentarios. Una usuaria recordó una experiencia similar: “Me tocó presenciar esa misma escena en Roxy de MDq con Charly García hace 20 años. Qué tipos increíbles, qué país hermoso tenemos y qué vieja estoy…”, comparando la espontaneidad de ambas figuras.

Otros mensajes también destacaron el carisma del músico. “Top 3 personas más queridas del país”, comentó un usuario. Mientras que otros sumaron frases como “Fue a tomar unos tragos para distraerse y terminó trabajando” y “Qué tipazo”, consolidando la imagen cercana de Joaquín Levinton.

Una vez más, el nombre de Joaquín Levinton y el legado de Turf volvieron a instalarse en las tendencias gracias a un gesto genuino que reafirma el vínculo del artista con su público y demuestra que la magia puede aparecer en cualquier escenario.