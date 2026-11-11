Mientras miles de fieles ya lo esperan en Luján, el Papa León XIV visita la cárcel de Devoto antes de la misa

El papa León XIV finalizará este miércoles 11 de noviembre su gira por Argentina con una visita a la cárcel de Devoto y una misa en la Basílica de Luján, donde se espera la presencia de entre uno y dos millones de fieles.

La jornada comenzará a las 8, con su llegada al penal del Servicio Penitenciario Federal. Luego, se trasladará hacia el oeste del conurbano bonaerense para encabezar la celebración religiosa en Luján, prevista para las 10.

A las 14, el Pontífice partirá desde el aeropuerto internacional de Ezeiza rumbo a Perú. Antes de abordar el avión, participará de una ceremonia oficial de despedida, programada para las 13:30, con la presencia del presidente Javier Milei y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Luján se prepara para recibir a millones de fieles

En Luján, miles de personas pasaron la noche y concentrarse en la Plaza Belgrano y sus alrededores. Este martes, las autoridades municipales habilitaron los patios de la Basílica y la denominada "Zona 0" para organizar la llegada de los fieles.

El papamóvil recorrerá el trayecto que une la rotonda de ingreso a la ciudad, sobre el Acceso Oeste, con la Plaza Belgrano. A lo largo de ese recorrido, como ocurrió durante las visitas del Papa a la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba, se instalarán vallas para que los fieles puedan acercarse y observar el paso del vehículo oficial.

El operativo de seguridad contará con entre 12.000 y 15.000 efectivos de la Policía Federal y de la Policía Bonaerense, que estarán afectados a tareas de prevención, control y vigilancia de los accesos.

Además, este miércoles el Acceso Oeste permanecerá cortado en ambos sentidos entre la avenida General Paz y Luján. Como alternativa, las autoridades recomendaron utilizar la antigua traza de la Ruta Nacional 7.

Kicillof y dirigentes políticos participarán de la misa

La organización de la misa estará a cargo del Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Se estima que entre uno y dos millones de personas podrían asistir a la celebración.

El gobernador Axel Kicillof confirmó su presencia e invitó a gobernadores, intendentes y dirigentes de distintos espacios políticos a participar del encuentro religioso.

Por parte del Gabinete nacional, asistirán el canciller Pablo Quirno; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Salud, Mario Lugones; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y el diputado nacional Sebastián Pareja.

En cambio, Javier Milei y Karina Milei no estarán presentes en la misa de Luján. Ambos participarán de la ceremonia oficial de despedida de León XIV en el aeropuerto de Ezeiza, prevista para las 13:30, antes de que el Pontífice parta rumbo a Perú.