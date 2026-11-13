Los Pericos celebrarán sus 40 años de carrera en el Patagonia Wine Fest de Neuquén

Los Pericos volverán a Neuquén el sábado 28 de noviembre para participar del Patagonia Wine Fest, una jornada que reunirá música en vivo, vinos y gastronomía en el Espacio DUAM. Su líder, Juanchi Baleirón, anticipó en Tardes de Primera con Huguex Cabrera, que la banda llegará con canciones nuevas y los clásicos que marcaron sus cuatro décadas de trayectoria. "Vamos por todo", aseguró sobre el repertorio que preparan para este tipo de encuentros.

El músico expresó su entusiasmo por regresar a una ciudad que, según contó, siempre recibió muy bien al grupo. También destacó el vínculo que construyó con la región a través de la música y la producción vitivinícola. "Neuquén es una ciudad que queremos mucho", afirmó. También recordó sus visitas a San Patricio del Chañar y adelantó su interés por desarrollar un vino patagónico.

La edición del Patagonia Wine Fest se realizará de 15 a 00 en el Espacio DUAM. Participarán más de 15 bodegas de Neuquén, Río Negro, Chubut y La Pampa, con una selección de más de 90 etiquetas. La propuesta incluirá degustaciones, gastronomía, espacios al aire libre y un salón climatizado para los productores y las marcas.

Los Pericos compartirán la programación musical con Los Tipitos y Muster. La organización estima una convocatoria cercana a las 3.000 personas y también ofrecerá un sector Wine VIP Corporate, destinado a grupos empresariales que quieran realizar sus encuentros de fin de año.

Juanchi Baleirón une el rock con su pasión por los vinos

La relación del cantante con la vitivinicultura comenzó en 2013, cuando conoció al enólogo Marcelo Pelleriti durante el festival Wine Rock, en Mendoza. A partir de ese encuentro nació Malbecaster, una marca que combina dos de sus grandes intereses: la música y el vino.

"Me gustan los dos mundos: tanto el de la música como el del vino arrancan del gusto personal y después se exponen al gusto de la gente", explicó. La propuesta incluye etiquetas con nombres vinculados al universo musical. Entre ellas están Malbecaster, un juego de palabras entre el Malbec y la guitarra Stratocaster; Pink Floyd, un rosado cuyo nombre alude al color; El Álbum Blanco, un vino blanco inspirado en los Beatles; y Champ Amp, un espumante que toma su nombre de un amplificador.

Baleirón contó que también produce gin y que su interés por la gastronomía lo llevó a conocer distintos proyectos de la región. Recordó especialmente sus visitas a San Patricio del Chañar, donde participó dos veces de la vendimia y realizó la conducción de un evento y un documental. "Recorrí todo San Patricio, las principales bodegas. Conozco bastante el vino patagónico, el vino de Neuquén", señaló.

En ese recorrido también nació su interés por sumar una etiqueta elaborada en la Patagonia. El músico mencionó a la bodega Malma, ubicada en San Patricio del Chañar, como una posible aliada para concretar el proyecto. "Si tenés el vino mendocino, tenés que tener el vino patagónico", sostuvo. Y agregó que producirlo en esa bodega "sería un golazo".

El cantante también planteó la importancia de acercar el vino a nuevos consumidores y despertar el interés de las generaciones jóvenes. Consideró que se trata de una bebida nacional y destacó el valor de la producción regional. "Es una suerte tener el valle de San Patricio del Chañar ahí cerquita, dándonos esas bondades", expresó.

Los Pericos preparan un show con clásicos y canciones de su nuevo disco

La banda atraviesa un año especial: en diciembre cumplirá 40 años de carrera y presenta Inmortal, su nuevo álbum. El trabajo reúne colaboraciones con Abel Pintos, Los Auténticos Decadentes y El Plan de la Mariposa, artistas a quienes Baleirón definió como gente "muy querida y admirada".

Después de presentar el disco en el Teatro Gran Rex, en Buenos Aires, el grupo continuó con una gira por Chile, Colombia, México y Uruguay. El recorrido incluyó cinco presentaciones en México y nuevas fechas en esos países. Ahora, el regreso a Neuquén tendrá una particularidad: el público podrá escuchar las canciones recientes junto con los temas que acompañaron distintas etapas de la banda.

Baleirón explicó que el repertorio cambia según el tipo de escenario. En los conciertos para seguidores habituales, como el del Gran Rex, buscan incorporar novedades y evitar repetir demasiadas canciones. En cambio, cuando participan de festivales con público diverso, priorizan los temas más conocidos. "Creo que las conocen más de lo que ellos mismos creen", dijo sobre las canciones que forman parte de la memoria colectiva.

Para el músico, interpretar esos clásicos también implica sostener una conexión con quienes acompañan al grupo desde hace años. Reconoció que algunas canciones pueden volverse rutinarias para los integrantes, pero destacó que la respuesta de la gente transforma cada presentación. "Lo importante a esa altura es la conexión con la gente. Eso es lo que hace la diferencia", afirmó.

Esa relación también se refleja en la forma en que la música de Los Pericos llega a nuevas generaciones. Baleirón contó que muchas personas descubren las canciones en sus casas, en el auto o durante reuniones familiares. "Va pasando en familia. De padre a hijo, de hermano a hermano", describió. Según explicó, el público suele asociar esos temas con momentos importantes de su vida.

El vínculo con Neuquén también tiene una historia extensa. El cantante recordó que el primer show de la banda en la provincia fue en 1988, en el Club Independiente. Desde entonces, aseguró, el grupo mantuvo una buena relación con el público local, aunque reconoció que durante algunos períodos no pudo regresar con la frecuencia que hubiera querido.

Esta vez, la invitación al Patagonia Wine Fest reunirá esas dos pasiones que Baleirón comparte: la música y el vino. "El viaje va a ser para hacer música, que es lo que más me gusta, con mis amigos de la banda, Los Pericos, y disfrutar de todo lo lindo que tiene Neuquén", expresó.

La convocatoria también apunta a visitantes de otras provincias. "Neuquén, Río Negro, el sur de Mendoza, La Pampa... ¡Vénganse todos! Va a ser un gran show patagónico", invitó el músico.

Las entradas generales para el festival tienen un valor de $70.000 e incluyen una copa. El acceso Wine VIP Corporate cuesta $300.000 por persona y ofrece una propuesta especial para grupos de empresas. Los tickets se pueden adquirir a través de TuEntrada.

La entrevista completa: