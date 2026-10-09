Piero De Benedictis fue despedido este viernes 9 de octubre en el Cementerio de la Recoleta, en la Ciudad de Buenos Aires, en una ceremonia que reunió a familiares, amigos y figuras del espectáculo. El cantautor había fallecido el miércoles 7 de octubre, a los 81 años, después de permanecer internado en el Hospital Italiano.

El momento más conmovedor de la despedida se produjo cuando sus hijos entonaron “Mi viejo”, la canción que convirtió a Piero en una de las voces más reconocidas de la música popular argentina. Entre lágrimas y flores blancas, sus seres queridos recordaron al artista a través de una obra que atravesó generaciones.

El cortejo fúnebre partió pasadas las 11 desde una sala velatoria del barrio porteño de Belgrano, donde el jueves se había realizado una ceremonia íntima. El féretro, de madera clara y cubierto de flores blancas, fue trasladado hasta el cementerio para el último adiós.

La despedida de Piero estuvo marcada por “Mi viejo”

La música ocupó un lugar central en la ceremonia. Sus hijos eligieron interpretar “Mi viejo”, uno de los mayores éxitos del cantante y una canción que quedó asociada a los vínculos entre padres e hijos.

El tema, grabado originalmente en 1969, fue compuesto por Piero junto al poeta y letrista José Tcherkaski. Con el paso de las décadas, se convirtió en una referencia de la canción popular en español y mantuvo su vigencia entre distintas generaciones.

La elección de sus hijos le dio un significado particular a la despedida: una canción que habla de la relación con un padre se convirtió en el homenaje musical de su propia familia.

Quiénes acompañaron a la familia en el último adiós

Entre los presentes estuvieron Mariana Schettini, esposa del músico; sus hijos Juan, Giuliano y Fiorella; y su nieta Ámbar De Benedictis, hija de Juan y de la conductora Juana Viale.

También asistieron el periodista Gustavo Lutteral y Walter “Alfa” Santiago, exparticipante del programa Gran Hermano, quienes habían acompañado a los allegados del artista durante el velatorio.

La ceremonia se desarrolló en un ámbito de recogimiento, con la presencia del círculo más cercano del cantante. Las flores blancas y los recuerdos de su trayectoria acompañaron una despedida centrada en su vida familiar y su legado musical.

De “Mi viejo” a “Para el pueblo lo que es del pueblo”: el legado de Piero

Piero construyó una carrera de más de cinco décadas, con canciones que combinaron sensibilidad, historias cotidianas y compromiso social. Además de “Mi viejo”, otro de sus temas más reconocidos fue “Para el pueblo lo que es del pueblo”, una canción que quedó ligada a la tradición de la música popular latinoamericana.

Su repertorio le permitió conectar con públicos de distintas edades y trascender el éxito de una canción particular. Mientras “Mi viejo” se convirtió en un clásico asociado a la figura paterna, otras de sus interpretaciones quedaron vinculadas a las demandas sociales y a la historia política y cultural de la región.

A lo largo de su trayectoria, el músico recibió reconocimientos como el Premio Konex en 1985 y el Grammy Latino a la Excelencia Musical en 2016. Esos galardones reflejaron la continuidad de su influencia en la música en español.

El vínculo de Piero con Allen y el Alto Valle

La historia del cantante también tuvo un capítulo importante en Río Negro. Aunque nació en Italia en 1945, llegó a la Argentina cuando era niño y creció en Allen, ciudad con la que mantuvo una relación a lo largo de su vida.

Su vínculo con el Alto Valle no quedó limitado a la infancia. En distintas oportunidades regresó a la región y se presentó ante el público local. En enero de 2023, volvió a cantar en la Fiesta Nacional de la Pera, en Allen, en un reencuentro con la ciudad donde había crecido.

Ese recorrido le dio a su figura una dimensión regional: además de ser una voz reconocida de la música argentina, Piero formó parte de los recuerdos de varias generaciones de vecinos de Allen, Neuquén y otras localidades patagónicas.

La muerte de Piero y sus últimos días

El cantautor falleció el miércoles 7 de octubre, a los 81 años, después de permanecer internado en el Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires durante sus últimos días.

Su muerte generó mensajes de condolencias y homenajes en las redes sociales, donde seguidores y figuras del ámbito artístico recordaron sus canciones y su trayectoria.

Hasta el momento, la información difundida sobre su fallecimiento no permite establecer una causa médica específica. Su internación y los problemas de salud que había atravesado en años anteriores forman parte de sus antecedentes, pero no deben confundirse con una confirmación sobre el motivo de su muerte.

La despedida en Recoleta cerró la etapa de los homenajes presenciales organizados en torno a su fallecimiento. Su música, en cambio, seguirá formando parte del repertorio popular argentino y de la memoria de quienes crecieron escuchando sus canciones.