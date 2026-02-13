Un raleo con mensaje

En pleno verano y con la región patagónica en alerta por incendios forestales, el municipio de Villa Pehuenia-Moquehue lleva adelante el segundo raleo de pinos exóticos de 2026, este viernes. La jornada sumó una presencia especial: la de Marité Berbel, quien colaboró junto a su hijo, Traful Berbel, acompañando al intendente Arturo de Gregorio, Natalia Manavella, al lonco Claudio y a quienes se sumaron al operativo, en medio del anunció que se instalará de manera definitiva en Moquehue. La primicia de la nueva "ciudadana ilustre" se dio en cobertura de Veranísimo, con Hugex Cabrera, que se puede ver en la programación de Prima Multimedios de 14 a 16.

“Hoy es mi cumpleaños y podría estar haciendo las empanadas para almorzar, pero esto que estamos haciendo es celebrar la vida, esto de sacar los pinos porque sabemos todo lo que trae”, expresó durante la actividad.

El gesto tuvo una doble dimensión: acompañar una política ambiental concreta y confirmar su arraigo en la localidad:

“Mi compromiso no es solo arrancar pinos, sino que les anuncio a todos que voy a fijar mi domicilio en Moquehue”, afirmó Martité.

Por qué se retiran pinos exóticos

El raleo de especies introducidas apunta a recuperar el equilibrio del bosque nativo. En la Patagonia, los pinos implantados décadas atrás generan una fuerte competencia por agua y nutrientes, dificultan la regeneración de especies autóctonas y elevan el riesgo de incendios por su alta inflamabilidad.

La intervención reciente permitió retirar más de 1.500 ejemplares en un sector estratégico de la localidad, entre el Centro Comercial y el Centro Cívico. El trabajo incluyó corte selectivo, recolección, acopio y chipeado del material vegetal, evitando que los restos se transformen en combustible disponible ante altas temperaturas.

Ahora, las acciones también se trasladaron a diferentes zonas de Moquehue, donde los vecinos se sumaron para mejorar el equilibrio ambiental de este paraíso neuquino.

Menos combustible, más protección

La tarea se desarrolló sobre seis hectáreas y completó tres camiones de material chipeado con disposición final. La reducción de carga vegetal en zonas urbanas y turísticas disminuye el potencial de propagación del fuego y mejora las condiciones de seguridad para residentes y visitantes.

La planificación no se limita a una acción puntual. Desde el municipio remarcan que se trata de una política sostenida, con nuevas jornadas previstas, en un contexto regional donde los incendios han afectado amplias áreas de la Patagonia y también del sur de Chile.

Restaurar el bosque, fortalecer la comunidad

El retiro de pinos exóticos no solo favorece el crecimiento de especies nativas y mejora la disponibilidad hídrica, sino que también ordena el paisaje urbano y turístico. Menos material inflamable cerca de rutas, viviendas y comercios implica menor exposición ante eventuales focos ígneos.

La participación de referentes locales como Marité Berbel suma un componente simbólico a una política ambiental concreta. Su decisión de radicarse en Moquehue acompaña un proceso que combina gestión, planificación y presencia en el territorio.

En una temporada marcada por incendios en distintos puntos del sur, las acciones preventivas y la restauración del bosque nativo se consolidan como herramientas clave para cuidar el entorno y proyectar un desarrollo más equilibrado en la cordillera neuquina.