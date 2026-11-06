La producción neuquina de "Los Miserables" se despide con funciones el 7 y el 14 de noviembre

La producción neuquina de "Los Miserables, la rebelión", dirigida por Evelyn Jenkins, tendrá sus últimas dos funciones del año los sábados 7 y 14 de noviembre en el Centro Cultural Desafíos, ubicado en Brentana 46. La puesta reúne a 40 artistas en escena y combina actuación, canto y danza para contar la historia de Jean Valjean, en una propuesta que ya tuvo una fuerte respuesta del público durante octubre.

"Estamos felices. Octubre fue tremendo. Las dos primeras funciones fueron increíbles, el público maravilloso", contó Jenkins en la presentación que hizo parte del elenco en Tardes de Primera con Huguex Cabrera. La directora destacó especialmente la reacción de los espectadores al finalizar cada presentación: "Terminar las funciones y que el público esté de pie o aclamándote es el mejor regalo que nos pueden dar".

La obra propone un recorrido por una historia atravesada por la rebelión, las emociones y los conflictos humanos. La producción incorpora una escenografía renovada, vestuario, música en vivo y un trabajo de sonido e iluminación que acompaña el desarrollo de cada escena.

Casi 40 artistas construyen la puesta sobre el escenario

Aunque una pequeña parte del elenco participó de la presentación televisiva, Jenkins aclaró que el espectáculo completo tiene una dimensión mucho mayor. "Somos casi 40, pero trajimos 10, 12 para mostrar un recorte muy chiquitito", explicó. Y dejó una invitación para quienes todavía no vieron la obra: "Si les gusta esto que ven acá, no se pierdan todo lo otro que hay allá".

La directora remarcó que lo que llega al escenario es el resultado de meses de preparación. "Es una cosita nada más, un 10% de lo que van a ver y de meses de ensayo, de trabajo, de puesta", señaló. El espectáculo reúne a actores, cantantes y bailarines neuquinos, con una propuesta que busca recuperar la fuerza dramática de la historia a través de una experiencia completamente en vivo.

Para Jenkins, el trabajo también tiene un valor que trasciende la presentación artística. La directora destacó el compromiso del grupo y el vínculo que se construye durante los ensayos. La experiencia compartida, sostuvo, permite que los integrantes crezcan como artistas, pero también como personas y como equipo.

Quedan dos oportunidades para verla en 2026

La respuesta de las primeras funciones y el trabajo de todo el elenco hacen que las presentaciones de noviembre tengan un significado especial. "Faltan muy poquitas funciones", advirtió Jenkins, quien confirmó que las fechas del 7 y el 14 serán las últimas del año.

La directora también valoró la posibilidad de acercar el teatro musical al público de la región y agradeció los espacios de difusión. "Para nosotros es un empujón importantísimo", expresó. Sobre el vínculo con los espectadores, agregó: "Esto también es para el público, felices de estar acá una vez más".

Las funciones comenzarán a las 20 en el Centro Cultural Desafíos. Las entradas se pueden comprar en la boletería de Brentana 46, de lunes a viernes de 18 a 21, y también se pueden consultar a través de la cuenta de Instagram @desafiosnqn. Con estas dos fechas, la producción cerrará su temporada 2026 en Neuquén.

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