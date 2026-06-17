Neuquén será escenario este viernes de una propuesta que combinará moda, arte urbano y pasión futbolera. Bajo el lema "Queremos la Cuarta", la diseñadora Jorgelina Vidaurreta, el ilustrador Nico Mendoza y la modelo Vanesa Cruciani llevarán adelante una performance en vivo inspirada en la Selección Argentina y el inicio del Mundial 2026. La actividad se desarrollará de 20 a 22 en Antares Neuquén y tendrá como eje central la intervención artística de un vestido de alta costura confeccionado especialmente para la ocasión.

Durante una entrevista en "Tardes De Primera" que se transmite por CN 24/7 Canal de Noticias, los protagonistas contaron cómo nació la iniciativa. Vidaurreta explicó que desde hace más de diez años soñaba con realizar una intervención artística sobre uno de sus diseños y encontró en Mendoza al socio ideal para concretarlo.

"Moda y música siempre estuvieron presentes en mi trabajo, pero también me interesó colaborar con artistas visuales. Este proyecto era una cuenta pendiente", señaló la diseñadora. Por su parte, Mendoza destacó que la propuesta representa una fusión entre la alta costura y el arte urbano. El vestido será intervenido con aerosoles, plantillas y detalles pintados a mano, incorporando elementos vinculados al universo mundialista, como estrellas, corazones y referencias a la bandera argentina.

La performance tendrá además un componente interactivo. Vanesa Cruciani ingresará luciendo la prenda prácticamente terminada y se convertirá en parte de la obra mientras Mendoza realiza los retoques finales frente al público. Como cierre, una sección del vestido será utilizada para crear un cuadro que también será intervenido en vivo. Tanto la prenda como la obra artística serán sorteadas posteriormente a través de redes sociales.

Los organizadores destacaron que la propuesta busca visibilizar el talento local y demostrar que desde Neuquén también pueden impulsarse proyectos creativos capaces de combinar distintas disciplinas artísticas en una misma experiencia. La iniciativa contará además con el registro audiovisual del fotógrafo Darío Pin, quien documentará cada etapa de una producción que promete convertirse en uno de los eventos culturales más originales de la previa mundialista en la región.

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