Siete salas teatrales de Neuquén reciben un impulso millonario para seguir creando ¿cuáles son?

En medio de un contexto económico que golpea fuerte al sector cultural, siete salas de teatro independiente de Neuquén, Plottier y San Martín de los Andes recibirán un respaldo económico que marca un antes y un después. Serán 56 millones de pesos destinados a garantizar que estos espacios sigan abiertos y creando.

Cada sala percibirá 8 millones de pesos no reintegrables para cubrir gastos administrativos, mantener la infraestructura, regularizar su situación contable y fiscal, adquirir equipamiento y sostener la producción artística.

Los espacios beneficiados son:

La Conrado Centro Cultural , Ámbito Histrión , El Arrimadero Teatro , Deriva Teatro y Espacio Teatral TENEAS (Neuquén capital)

El Zaguán (Plottier)

Trama (San Martín de los Andes)

Más que un aporte, un reconocimiento

El decreto provincial que habilita esta inversión destaca la importancia de estas salas como centros comunitarios que fortalecen la identidad cultural y promueven la cohesión social. En contraprestación, los espacios participarán en actividades organizadas por la subsecretaría de Cultura y cederán sus instalaciones cuando sea necesario.

Cultura viva y accesible

La medida apunta a sostener y potenciar disciplinas como teatro, música, danza, artes plásticas, audiovisuales y literatura, manteniendo viva una red de propuestas que, por su naturaleza comunitaria y fuera del circuito comercial, cumplen un rol fundamental para las infancias, juventudes y toda la comunidad.

Con este impulso, los escenarios neuquinos no solo podrán enfrentar las dificultades económicas actuales, sino que también podrán seguir apostando a la creación y circulación de obras que enriquecen la vida cultural de la provincia.