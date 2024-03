Guagliardo: "La propuesta no genera entusiasmo"

Ayer, las 22 seccionales de ATEN tuvieron asambleas para evaluar la última oferta salarial por parte del gobierno de la provincia de Neuquén. Este miércoles, a partir de las 10, habrá un plenario en Zapala para definir si el gremio acepta la propuesta o continúa con las medidas de fuerza. La tendencia es al rechazo.

El secretario general Marcelo Guagliardo habló con "La Primera Mañana" por AM 550 e indicó que la última propuesta contenía requisitos que pedía ATEN tales como una actualización por IPC y que se trate de un acuerdo anualizado y no semestral. Pero, el problema radica con que dentro de la propuesta no se incluye la inflación de 20,6% enero.

"En general hay una tendencia al rechazo", señaló Guagliardo. Sostuvo que la propuesta "no genera entusiasmo" ya que implica resignar un mes de inflación: "No estamos hablando de recuperación de sueldos: estamos discutiendo una propuesta que contiene una rebaja salarial".

El gremialista añadió que el año ya arrancó "con una reducción" por los aumentos de ISSN y que a eso se suma la "falta de compensación" de enero. Hoy definen si aceptan la oferta y cobran el bono del gobierno anunciado para este viernes ó si la próxima semana continúan las medidas de fuerza.