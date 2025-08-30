Hortensias: algunos secretos para que florezca en todo su esplendor

Quienes consiguen hacer florecer las hortensias, tienen un tesoro. La mirada de todo el mundo se posa en ésta especie tan colorida como llamativa, que se convierte sin dudas, en la reina del jardín.

Los cuidados y necesidades de ésta planta son muy sencillos. Se adapta bien a cualquier entorno, incluso a aquellos lugares que no tienen mucha iluminación, pero hay que tener en cuenta algunas recomendaciones como luz, poda y riego entre otras.

La hortensia es una planta de exterior que requiere bastante luminosidad, sin embargo prefiere la sombra o semi sombra, lo que significa que no es recomendable colocarla en un lugar donde reciba el sol directo. Mucha luminosidad, pero sin rayos directos de sol.

Otro dato a tener en cuenta es el espacio. Al ser un arbusto, la hortensia crece bastante, por lo tanto es importante plantarla lejos de otras especies para no impedirle su crecimiento.

La hortensia crece de gajo o esqueje. El mejor momento para trasplantarla, si está en maceta y se quiere llevar directamente al suelo, es durante la primavera o comienzo del verano para evitar el daño de heladas tardías.

Otro de los cuidados básicos y más importante, es el riego. Para que crezca correctamente hay que darle el agua suficiente. Es una especie que requiere mucha agua. En verano es necesario el riego diario, preferentemente por la mañana o a última hora de la tarde. De ésta forma el agua llega a las profundidades de sus raíces.

Para ayudar a la floración y conseguir una explosión de flores en la primavera, es importante podarlas pero no en exceso. Se deben quitar las partes de la planta que estén marchitas para que no pierda energía en las flores muertas y se enfoque en las partes de nuevo crecimiento.

Otro truco importante, es el abono. Se puede usar un fertilizante rico en potasio para estimular la formación de flores. También se recomienda añadir un fertilizante rico en magnesio para avivar sus flores.

Por último, no creer en la vieja leyenda que indica que en una casa donde hay hortensias, las hijas mujeres no se casan, puro cuento.

Que las disfrutes.