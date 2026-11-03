Tan Biónica volverá a encontrarse con el público de Neuquén con un espectáculo que combinará nostalgia, nuevas canciones y los grandes éxitos de su trayectoria. La banda llegará a la capital provincial este sábado 7 de noviembre, en el marco de su gira El Regreso Tour, para presentar su nuevo material discográfico y repasar los temas que la convirtieron en uno de los grupos más populares del pop-rock argentino.

La presentación estaba prevista originalmente al aire libre en Five Park, dentro del predio del Neuquén Rugby Club, pero la organización confirmó el traslado al estadio Ruca Che. La decisión respondió a las condiciones climáticas y a las dificultades que las lluvias acumuladas generaron para garantizar el montaje de la estructura del espectáculo. El recital comenzará a las 21.

El grupo liderado por Chano Moreno Charpentier presentará en vivo las canciones de su nuevo disco, El Regreso.

El nuevo álbum, El Regreso, marca la vuelta discográfica de la banda después de más de diez años sin publicar un trabajo de estudio. El material reúne diez canciones inéditas y cuenta con colaboraciones de artistas como Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag, en una etapa que combina la identidad musical del grupo con nuevas búsquedas sonoras.

Además de presentar las canciones del disco, el grupo promete un recorrido por los clásicos que acompañaron a sus seguidores durante años. Entre los temas más esperados se encuentran “La Melodía de Dios”, “Ciudad Mágica” y “Obsesionario en La Mayor”, canciones que se convirtieron en himnos para distintas generaciones.

El recital de Tan Biónica se trasladó al estadio Ruca Che debido a las condiciones climáticas de las últimas semanas.

El regreso a Neuquén se produce dos años después de su recordada actuación en la Fiesta Nacional de la Confluencia y tras el éxito de la gira de reunión La Última Noche Mágica. Para quienes ya compraron sus entradas, la organización informó que los tickets adquiridos mantienen su validez para el nuevo escenario, sin necesidad de realizar un canje. Según la información difundida, las localidades se encuentran agotadas.