Después de varias temporadas y presentaciones a lo largo del país, El Cuarto de Verónica vuelve a la ciudad de Neuquén para reencontrarse con su público. La función será el sábado 19 de septiembre, a las 21 en el Cine Teatro Español, en una propuesta que combina suspenso, misterio y terror psicológico y que ya alcanzó diez temporadas de éxito en Argentina.

Silvia Kutika, una de las protagonistas de la obra, brindó detalles durante una entrevista en el programa Tardes de Primera que se transmite por CN 24/7 Canal de Noticias. La actriz destacó que uno de los principales atractivos del espectáculo es la posibilidad de vivir una historia de suspenso “como una película, pero en vivo”, donde el espectador permanece atrapado hasta el último momento.

La actriz brindó detalles de la obra durante una entrevista en Tardes de Primera, por CN 24/7 Canal de Noticias.

La trama transcurre alrededor de un cuarto cargado de secretos y misterios. Una joven es llevada hasta ese lugar por una pareja de ancianos que aseguran necesitar su ayuda, pero a partir de allí comienzan a aparecer situaciones inesperadas y engaños que obligan al público a replantearse constantemente lo que está viendo. Según Kutika, ese juego con las distintas posibilidades es uno de los elementos que más atrapa a los espectadores.

La obra tuvo temporadas en Calle Corrientes, Mar del Plata y Carlos Paz, además de recorrer distintas ciudades del país durante los últimos cinco años. La actriz contó que el boca a boca fue fundamental para sostener el éxito y destacó las reacciones del público después de cada función, especialmente por las teorías y distintas interpretaciones que surgen alrededor de la historia.

El elenco se presentará el sábado 19 de septiembre a las 21 en el Cine Teatro Español de Neuquén.

Luego de su presentación en Neuquén, el elenco continuará con una gira que se extenderá hasta fines de noviembre. Además, ya proyectan nuevos trabajos para 2027 y evalúan llevar El Cuarto de Verónica a España. Las entradas para la función del sábado 19 se encuentran disponibles a través de TicketWay, Flipper y la boletería del Cine Teatro Español.

Mira la entrevista completa: