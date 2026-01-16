El reconocido actor, músico y humorista Hugo Varela se presenta por estos días en Las Grutas, donde volvió a conquistar al público con su inconfundible estilo, combinando música, teatro y humor. En el marco de su gira nacional, el artista ofreció funciones con gran convocatoria y destacó la calidez del público patagónico, al que definió como “divino y muy participativo”.

Varela participó en el programa “Veranísimo”, que se emite por CN 24/7 Canal de Noticias, donde regaló al público una copla humorística y cerró su participación interpretando uno de sus clásicos tangos humorísticos, provocando una ovación tanto en el estudio como entre los espectadores.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, repasó sus inicios artísticos, que comenzaron a los 16 años dentro del rock, antes de volcarse de lleno al teatro, el humor y la creación de instrumentos musicales no convencionales. Nacido en la ciudad de Córdoba y criado durante parte de su infancia en San Francisco, el artista mantiene un fuerte vínculo con sus raíces y suele reflejarlo en sus espectáculos.

Durante la charla, Varela se refirió a su manera de entender el paso del tiempo, afirmando con humor que se “autopercibe de 25 años”, y aseguró que la actitud mental es clave para seguir creando y recorriendo escenarios. También contó anécdotas de sus presentaciones en distintos puntos del país y del exterior, desde Jujuy hasta Ushuaia, y recordó funciones realizadas en Chile, Colombia, Miami e incluso Australia, donde su humor y el tango despertaron una fuerte emoción entre los argentinos residentes.

El artista remarcó que, más allá de los paisajes y las distancias, lo más valioso de cada gira es el encuentro con la gente: “Lo importante es el vínculo que se genera en el teatro, que el público participe y se sienta parte del espectáculo”, señaló.

Además, destacó su faceta como luthier y creador de instrumentos, una pasión que nació en su infancia y que hoy se traduce en originales piezas musicales que forman parte central de sus shows.

Mira la entrevista completa: