Este lunes 5 de enero, la música será nuevamente protagonista en Villa La Angostura con un nuevo concierto de la Camerata Villa La Angostura. La agrupación ofrecerá una propuesta dedicada a la música popular, interpretada en versiones especialmente adaptadas para cuarteto de cuerdas. La cita será a las 21 horas en el Centro de Congresos y Convenciones Arrayanes.

En esta oportunidad, subirá a escena el Cuarteto de Cuerdas de la Camerata Villa La Angostura, que presentará un repertorio que recorre clásicos de la música popular argentina e internacional, reinterpretados desde el lenguaje del cuarteto clásico. El programa incluye obras de artistas y compositores de distintos estilos y épocas, como Queen, Elvis Presley, Ed Sheeran, Fito Páez, Soda Stereo, Carlos Gardel, Lady Gaga, Silvio Rodríguez y Coldplay, además de piezas de reconocidos creadores de bandas sonoras como Henry Mancini y Ennio Morricone.

La Camerata Villa La Angostura es la primera agrupación de este tipo conformada en la localidad y está integrada por jóvenes músicos argentinos y alemanes que residen en la ciudad. Además de su labor artística, la Camerata desarrolla una destacada tarea social y educativa: sus integrantes forman parte del equipo docente de la Academia de Camerata, un espacio de formación musical gratuito destinado a niñas y niños de la comunidad, sin distinción social.

Actualmente, el elenco está conformado por Inka Margret Marie Pohl (violín primero), oriunda de Freiburg, Alemania; Kayleigh Ahlbach (viola), de Aachen, Alemania; Helen Sophie Robler (violonchelo), de Leinfelden-Echterdingen, Alemania; bajo la dirección de Matías Vivot.

El concierto se realiza en el marco del Ciclo de Conciertos de la Sociedad Filarmónica de Villa La Angostura, una entidad sin fines de lucro que tiene como objetivo promover y fortalecer la cultura musical en la localidad. La Sociedad Filarmónica depende de la ONG BPW Villa La Angostura y está integrada por vecinos y vecinas que impulsan propuestas artísticas de calidad y fomentan el desarrollo cultural de la comunidad. El ciclo se extiende durante todo el año y cuenta con la participación de destacadas figuras de la música nacional e internacional, al tiempo que acompaña y apoya a las agrupaciones locales comprometidas con el crecimiento cultural de Villa La Angostura.