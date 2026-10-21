U2 vuelve a la Argentina después de casi una década con dos shows en el Estadio River Plate. Las fechas serán el 23 y el 25 de marzo de 2027, en el marco de la gira The Greatest Show on Earth, con la que la banda celebra sus 50 años de trayectoria.

La producción estará a cargo de DF Entertainment y tendrá a Beck como invitado especial en ambas fechas.

Cuánto cuestan las entradas

Los precios de las entradas van desde $120.000 hasta $700.000, más el cargo por servicio, según el sector elegido. El mapa de ubicaciones y los valores oficiales ya fueron publicados por la productora.

Las entradas para ver a U2 en River costarán entre $120.000 y $700.000, más cargos por servicio, según la ubicación elegida.

Lista completa de precios por sector:

(RED) Zone: $700.000 + cargo por servicio.

$700.000 + cargo por servicio. PIT / Golden Circle: $500.000 + cargo por servicio.

$500.000 + cargo por servicio. Plateas Preferenciales (San Martín y Belgrano Inferior, Baja y Media): $375.000 + cargo por servicio.

$375.000 + cargo por servicio. Campo Delantero: $355.000 + cargo por servicio.

$355.000 + cargo por servicio. Campo General + Sívori Baja: $185.000 + cargo por servicio.

$185.000 + cargo por servicio. Platea Sívori Media (sin numerar): $160.000 + cargo por servicio.

$160.000 + cargo por servicio. Plateas Altas (San Martín y Belgrano): $145.000 + cargo por servicio.

$145.000 + cargo por servicio. General Alta Sívori / Platea Sívori Alta: $120.000 + cargo por servicio.

Es importante tener en cuenta que los valores publicados no incluyen el cargo por servicio. El total a pagar será un poco más alto que el monto de cada sector.

Cuándo salen a la venta las entradas

La venta de entradas se realizará exclusivamente a través de All Access (allaccess.com.ar) y tendrá dos etapas principales.

Preventa Santander Visa: comenzará el miércoles 21 de octubre a las 10:00. Los clientes de Santander Visa podrán pagar en seis cuotas sin interés.

Venta general: se habilitará el jueves 22 de octubre a las 10:00, para todos los medios de pago.

Además, hubo instancias previas de preventa para suscriptores de U2.com. El grupo Feedback tuvo acceso desde el lunes 19 de octubre, y el grupo The Hype desde el martes 20 de octubre, en ambos casos a las 10:00.

Recomendaciones para la compra

Para quienes realicen compras desde el exterior, la productora recomienda contactar previamente al banco o a la entidad emisora de la tarjeta. El objetivo es autorizar la operación internacional y evitar posibles rechazos durante el pago.

También se sugiere registrarse previamente en All Access para agilizar el proceso de compra una vez que se habilite la instancia correspondiente.

El contexto del regreso de U2 a la Argentina

La última visita de U2 al país había sido en octubre de 2017, cuando se presentó en el Estadio Único de La Plata como parte de The Joshua Tree Tour. Este regreso a River marcará su vuelta a un escenario donde ya tocó en giras anteriores.

Los shows forman parte de la etapa latinoamericana de The Greatest Show on Earth World Tour, que también incluirá fechas en Ciudad de México y São Paulo. La gira acompaña el lanzamiento de "Carnaval de Luz", el nuevo álbum de estudio de la banda, previsto para noviembre de este año.

Para conocer más sobre la venta de entradas, los interesados pueden consultar el sitio oficial de All Access.