La ciudad de Cipolletti se prepara para recibir este sábado 26 de septiembre a Valeria Lima, una de las voces destacadas de Uruguay, quien llegará a la región para presentar junto a Modo Rumba el espectáculo músical “De fiesta y arrabal”. La propuesta tendrá lugar desde las 20:30 en el Salón La Margherita, ubicado sobre la Ruta Nacional 22, kilómetro 1213.

En diálogo con el programa La noche cae, la radio se enciende, que se transmite por AM550, la directora de Cultura de Cipolletti, Mariana Prgich, brindó detalles sobre la llegada de la artista y la propuesta que se podrá disfrutar durante la jornada.

El espectáculo propone un recorrido musical que combina la pasión del tango con la fuerza y el ritmo de la rumba, acompañado por música en vivo. La presentación busca generar una experiencia que atraviese distintos estilos y permita al público disfrutar de una noche protagonizada por artistas de amplia trayectoria.

La actividad tendrá como escenario al Salón La Marguerita y comenzará a las 20:30. Para quienes quieran asistir, las entradas y reservas pueden solicitarse de manera directa. Además, hay un punto de venta presencial en Casa Algarrobo Almacén Natural, Roca 65, en Cipolletti, de lunes a sábados de 8 a 20.

El show será este sábado 26 de septiembre a las 20:30 en el Salón La Marguerita.

Con esta presentación, Valeria Lima volverá a cruzar el Río de la Plata para encontrarse con el público de la región y ofrecer una noche que combinará tango, rumba, música en vivo y emoción. La invitación es para este sábado, con una propuesta pensada para disfrutar y dejarse llevar por la música.