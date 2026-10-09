La periodista Carolina Amoroso compartió este jueves un emotivo posteo en sus redes sociales por el cumpleaños de su hijo Vicente. A través de su cuenta de Instagram, la conductora publicó una serie de fotos inéditas junto al pequeño y le dedicó unas palabras cargadas de amor.

"Feliz cumple, amor de mi vida. Gracias por elegirme como mamá y por enseñarme todos los días lo que es el amor incondicional", escribió Amoroso junto a las imágenes. La publicación recibió cientos de comentarios y muestras de cariño de colegas, amigos y seguidores.

Las fotos que compartió en redes sociales

En el carrusel de imágenes, la periodista mostró distintos momentos junto a Vicente. Desde paseos al aire libre hasta juegos en casa y algunas postales de viajes familiares. También incluyó una foto del pequeño soplando las velitas de una torta decorada con motivos infantiles.

Vicente, el hijo de Carolina Amoroso, celebró su cumpleaños

En otra de las imágenes, se los ve abrazados mientras disfrutan de un atardecer. La publicación acumuló miles de me gusta en pocas horas y se convirtió en tendencia entre los usuarios de la red social.

La reflexión sobre la maternidad

Además del saludo, Carolina Amoroso aprovechó la ocasión para reflexionar sobre la maternidad. "Ser mamá de Vicente es la aventura más grande de mi vida. Cada día aprendo algo nuevo y me sorprendo con todo lo que es capaz de dar", expresó la periodista.

La conductora también agradeció el acompañamiento de su familia y de su entorno en esta etapa. "Tener una red que te sostiene hace toda la diferencia. No estoy sola en esto y eso es un privilegio", agregó.

El vínculo con sus seguidores

No es la primera vez que Amoroso comparte detalles de su vida familiar en redes sociales. Desde el nacimiento de Vicente, la periodista mantiene un vínculo cercano con sus seguidores. Allí comparte tanto su trabajo como los momentos cotidianos de la crianza.

Sus publicaciones suelen recibir mensajes de otras madres que se sienten identificadas con sus experiencias. También de colegas del ambiente que destacan su transparencia a la hora de mostrar los desafíos de la maternidad.

Para conocer más sobre Carolina Amoroso, los interesados pueden consultar sus redes sociales oficiales.