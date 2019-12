Le dijo que usa talle "L" fante: Le dio un sartenazo, 17 puntos de sutura

Un joven se quiso hacer el “chistoso” con su suegra y recibió de respuesta un sartenazo y 17 puntos en la cabeza. Un muchacho español recibió el “escarmiento” de su vida el pasado fin de semana. El hecho sucedió en un pueblo de Castilla la Mancha, España.

Una mujer llamó a emergencias para informar que su esposo había sido atacado por su madre y tenía una herida profunda. "No sabe aguantar bromas la bruja esta, le he dicho que usaba talla ele-fante y me ha dado con la sartén en la cabeza", declaró el hombre a medios locales.

Lo trasladaron al hospital y allí recibió 17 puntos de sutura sin lesiones mayores, aunque, sí, la lección de su vida: ¡Con la suegra no!.