¿El Papa Francisco le dio "like" a una picante modelo?

En tiempos en los que en las redes sociales todo es público, y los usuarios "no dejan pasar una", un supuesto ‘like’ del Papa Francisco a una sensual fotografía publicada por la modelo brasileña Natalia Garibotto, alias "Nata Gata" en Instagram, generó sorpresa, incredulidad y hasta indignación en los más fieles.

“Al menos me voy al cielo”, fue la inmediata respuesta de la voluptuosa influencer, que tiene más de 2,2 millones de seguidores en la red social, tras ser alertada por una usuaria de Twitter (@majike7) sobre este gesto de "aprobación" emitido desde la cuenta oficial del máximo referente de la Iglesia católica.

La joven brasileña entonces compartió una publicación que tituló “En el día de hoy fui bendecida”. En ella, incluyó un video en el recorre su cuenta, ingresa a una de sus fotografías -que la muestra vestida de colegiala- y expone el ‘like’ del Papa.

El "like", supuestamente, desapareció más tarde, ya que ahora no aparece debajo de la foto, por lo que algunos especulan con un fotomontaje, lo que se dice una "fake news" para ganar seguidores y hacerse aún más conocida.

No se sabrá si el pantallazo fue real, pero sí se ve que este no era el primer 'me gusta' para Nata Gata que deja la cuenta papal. Otro se puede ver debajo de un video de playa en el que la modelo promociona una bebida energética. Ambas publicaciones se subieron el mismo día 5 de octubre.