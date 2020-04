Los brasileños a favor del aislamiento, pese a Bolsonaro

El 76% por ciento de la población brasileña piensa diferente al presidente Jair Bolsonaro y considera que en este momento lo más importante es que la gente permanezca en sus casas, con distancia social, para combatir la diseminación del coronavirus, según una encuesta divulgada hoy por Datafolha. Recordemos que Brasil ya suma más de 11.000 contagiados confirmados y 489 muertes.



El sondeo fue difundido un día después de que Bolsonaro amenazara con echar a "ministros que se creen estrellas", en referencia al titular de la cartera de Salud, Luiz Mandetta, que se ha inclinado por seguir a los gobernadores e intendentes y se negó a liberar las actividades económicas como buscaba el presidente.



Según el sondeo, 18% quieren terminar con las medidas de aislamiento y 6% no supo responder. El 65% dijo que el comercio no esencial debe seguir cerrado, mientras que el 33% opinó que debe ser reabierto, dice el sondeo.



Hay más consenso sobre la suspensión de clases: el 87% apoya esta medida de los gobernadores. Los estados más afectados por los casos de coronavirus en Brasil son San Pablo, Río de Janeiro y Ceará.



Según el boletín Focus del Banco Central divulgado hoy con opiniones del mercado financiero, Brasil tendrá al menos una caída económica de 1,18%.



La producción de vehículos en marzo, mes del inicio de las restricciones, se desplomó 21,1% respecto del mismo mes de 2019, mientras que las ventas cayeron 21,8% en la misma comparación interanual, según divulgó hoy la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos (Anfavea).



El presidente Bolsonaro alienta el regreso a la actividad mientras aún no definió cómo abonará la renta mínima para los trabajadores informales impulsada por el Congreso.