El refuerzo que bajó más de 20 kilos para poder jugar en Newell's

Newell’s Old Boys confirmó la incorporación de Gaspar Iñíguez como nuevo refuerzo para la temporada. El mediocampista, de 31 años, firmó contrato por un año tras completar un proceso de reacondicionamiento físico en el que bajó 22 kilos. Cristian Fabbiani, actual entrenador del equipo y principal impulsor de su llegada, lo dirigió durante el primer semestre en trabajos específicos de recuperación.

“Ya bajó 22 kilos. Es un jugador con un físico de masa muscular. Puede darnos mucho”, destacó antes de que el futbolista firmara su vínculo.

La trayectoria de Iñíguez: de Argentinos Juniors a México

Iñíguez se formó en las divisiones inferiores de Argentinos Juniors, debutó en Primera en 2011 y fue parte de las selecciones juveniles de Argentina en las categorías Sub 15 y Sub 17, incluyendo el Mundial Sub 17 de 2011.

En 2015, fue transferido al Udinese de Italia y continuó su carrera en Granada (España), Carpi y Ascoli (Italia), Tigre, Veracruz (México) y clubes de Chile como Coquimbo Unido y San Marcos. Su último paso fue por Deportivo Laferrere en el ascenso argentino, antes de sumarse a los entrenamientos de Newell’s.

“Estoy muy contento por esta oportunidad y el apoyo del cuerpo técnico y los compañeros. No quiero desaprovecharlo”, expresó Iñíguez, desde México.

Una de las jugadas más recordadas de Iñiguez: trabar con la cabeza contra Boca y perder tres dientes.

Fabbiani: “Depende de él, puede ser de los mejores”

Cristian Fabbiani, entrenador de Newell’s, fue clave en la incorporación de Iñíguez. Ambos compartieron planteles en Deportivo Merlo y Deportivo Riestra en el fútbol de ascenso. Durante los últimos seis meses, el mediocampista trabajó bajo su supervisión para mejorar su estado físico.

Gaspar Iñiguez bajó más de 20 kilos para poder firmar en Newell's.

“Cuando esté bien, va a ser uno de los mejores del fútbol argentino. Depende de él, no quiero que se relaje ahora”, indicó Fabbiani sobre el presente del jugador.

Posible debut en los amistosos de pretemporada en México

El plantel rojinegro se encuentra en México para disputar un cuadrangular amistoso frente a Mazatlán, Cruz Azul y Once Caldas. El primer encuentro será este jueves a las 21 (hora de Argentina) contra Mazatlán. Iñíguez podría sumar minutos, luego de haber participado en los amistosos previos ante Central Córdoba, Argentino de Rosario y clubes de la Liga de Cañada de Gómez.

Newell’s sigue sumando refuerzos: el mercado de pases

La llegada de Gaspar Iñíguez se suma a las contrataciones de Darío Benedetto, el mediocampista uruguayo Martín Fernández Figueira (ex Gimnasia La Plata) y el regreso del arquero Williams Barlasina, procedente de Aldosivi. La dirigencia de Newell’s también gestiona la incorporación del defensor central y el extremo colombiano Jhon Córdoba, de Millonarios.

El debut oficial de Newell’s en el segundo semestre será como visitante ante Independiente Rivadavia de Mendoza. Además, el equipo espera por su rival en octavos de final de la Copa Argentina, que saldrá del partido entre Boca Juniors y Atlético Tucumán, previsto para fin de julio.