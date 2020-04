Difunden archivos nunca vistos sobre Ovnis

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) sorprendió al difundir archivos clasificados sobre OVNIS que hasta ahora no se habían revelado.

Para los “creyentes de objetos extraños” y “los escépticos” los archivos hablan sobre los documentos que la CIA desclasificó en 1978 y que detallan las investigaciones sobre los ovnis de la agencia de fines de la década de 1940 hasta la década de 1950.

CIA never shies away from a challenge, even when they seem…otherworldly. #StayHome and learn more about CIA's investigations into UFOs.https://t.co/OI2kH1UoLP pic.twitter.com/vSvgXVbG8a