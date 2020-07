"Matan a un inocente": Las últimas palabras del condenado a muerte

El Gobierno de los EE.UU. llevó a cabo este martes la primera ejecución a nivel federal en los últimos 17 años, la de Daniel Lewis Lee, un supremacista blanco de 47 años que fue condenado por el asesinato en enero de 1996 del matrimonio Mueller y de su hija de 8 años.

"Yo no lo hice. He cometido muchos errores en mi vida, pero no soy un asesino. Está matando a un hombre inocente" dijo Lewis Lee antes de morir.