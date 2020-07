Comió sushi y terminó con un gusano gigante en la garganta

Una mujer de 25 años acudió al Hospital Internacional St. Luke's de Tokio, tras llevar cinco días con dolor de garganta e irritación. Tras la exploración, el diagnóstico que le hicieron los sanitarios, le dejó anonadada: un gusano vivía dentro de su amígdala.

El suceso ha sido publicado en un estudio en la Sociedad Estadounidense de Medicina e Higiene Tropical. Según se desvela, hacía cinco días que la mujer había comido una variedad de sashimi.

Noticias Relacionadas Conductora perdió una diente en vivo y siguió como si nada

Los médicos identificaron a un gusano negro, que fue sacado con pinzas de la garganta de la mujer, que tenía casi 4 centímetros de largo y que aún estaba vivo.

Según publicó la revista The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, "el cuerpo del gusano era negro, de 38 milímetros de largo, un milímetro de ancho, y estaba mudando la cutícula externa".

Las pruebas de ADN identificaron al gusano como una larva de cuarta etapa de Pseudoterranova azaras, una lombriz parasitaria.

Este parásito infecta el estómago después de que un huésped haya ingerido larvas en peces marinos crudos o poco cocidos, según el estudio que detalla más de 700 casos reportados en Japón, los países del Pacífico Norte, Suaramérica y Países Bajos.

Tras extraerle el gusano, la mujer, cuyos análisis de sangre fueron normales, comenzó a sentirse mejor rápidamente.