El reclamo machista de un senador que explotó las redes

"Sube la cámara, estás enseñando mucha pierna"; fue la respuesta para su esposa del senador mexicano, Samuel García, al ver que mostraba parte de su pierna en una videollamada por redes sociales.

Automáticamente, las internautas mostraron su enfado ante la actitud del funcionario con su mujer, conocida como Mariana Rodríguez, quien le contestó con una pregunta: "¿Mucha pierna? Pero nada más eran mis rodillas".

Sin embargo, el político no bajó el tono de su orden e insistió a su esposa que subiese la cámara para no enseñar las piernas, mientras siguió comiendo unas costillas de cerdo.

La chica, tras la actitud de su marido, le pidió perdón y acomodó la cámara. Y al final, el legislador sentenció su empoderamiento con un: "Me casé contigo pues para mí, no para que andes enseñando".

García es Senador por Nuevo León, abogado y financiero, y maestro en Derecho. Además es Doctor en Política Pública, Doctor en Derecho Fiscal y Doctorante en Derecho Constitucional.

Las declaraciones del senador generaron una ola de indignación en todas las redes sociales, que el propio García no tardó en responder: "Las bromas machistas son una mala costumbre que tenemos muchos hombres y que nos tenemos que quitar. Ya me disculpé con Mariana y agradezco que me señalen este tipo de actitudes. No son correctas y tienen que parar"