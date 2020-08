La mujer que puede ser vicepresidenta de los Estados Unidos

El virtual candidato presidencial de la oposición demócrata en Estados Unidos, Joe Biden, anunció hoy por Twitter que eligió a la senadora Kamala Harris, hija de inmigrantes, como su compañera fórmula para disputar la reelección de Donald Trump en las elecciones del próximo 3 de noviembre.



"Tengo el gran honor de anunciar que he elegido a Kamala Harris -una valiente luchadora por los más débiles y una de las mejores servidoras públicas del país- como mi compañera de fórmula", escribió el exvicepresidente Biden en su cuenta de la red social.



"Cuando Kamala era fiscal general, trabajó cerca de Beau (Biden)", recordó el virtual candidato, en referencia a su fallecido hijo y el cargo que la senadora ocupó en California hasta 2017.



"Vi cómo enfrentaban a los grandes bancos, ayudaban a los trabajadores y protegían a las mujeres y niños de los abusos. Estaba orgulloso entonces y estoy orgulloso ahora que será mi compañera en esta campaña", concluyó el también exsenador.



Harris será la tercera candidata a vicepresidente por uno de los dos principales partidos políticos que dominan el sistema electoral en Estados Unidos, pero la primera de origen multirracial y con rasgos negros.



La primera fue Geraldine Ferraro, quien en 1984 acompañó en la fórmula demócrata a Walter Mondale, finalmente derrotado por Ronald Reagan.



La segunda fue la que acompañó la campaña republicana fallida del ya fallecido John McCain, la entonces gobernadora de Alaska, Sarah Palin, en 2008.



De madre india y padre jamaiquino, Harris se ha convertido en una de las voces femeninas más potentes del Partido Demócrata en el Senado y en las últimas primarias se presentó como precandidata presidencial, hasta que abandonó la carrera y apoyó a Biden.



El próximo 3 de noviembre Biden y Harris intentarán disputar la reelección de Trump en medio de la peor crisis económica y sanitaria del país en décadas, con un derrumbe del empleo y las peores cifras epidemiológicas del mundo.



“Joe Biden pude unificar al pueblo estadounidense porque ha pasado su vida luchando por nosotros. Y como presidente, construirá un Estados Unidos que esté a la altura de nuestros ideales. Me siendo honrada de unirme a él como candidata a vicerpesidente de nuestro país y hacer lo que sea necesario para convertirlo en nuestro Comandante en Jefe”, dijo Harris, a través de su cuenta de Twitter, apenas se conoció su ingreso al binomio presidencial demócrata.



El acceso de Harris, de 55 años, a la fórmula demócrata tiene además el ingrediente de que Biden, de 77 años, se ha definido como un potencial presidente de transición, con lo cual, en caso de ganar, la actual senadora podría quedar en la grilla de largada para las presidenciales de 2024.



El dato no pasó desapercibido para el actual presidente, Donald Trump, que competirá por su reelección en los comicios del 3 de noviembre. En su primer reacción, subió a Twitter un agresivo spot de campaña que tenía en la recámara listo para ser disparado, en el que califica a Harris como una “farsante” de “izquierda radical”.



El spot agrega que Harris “quiere socializar la medicina” lo que demandará “trillones en impuestos”, y recuerda que atacó a Biden por “sus políticas racistas”.



“Pero Biden, que no es tan inteligente, se llama a sí mismo como un candidato de transición”, agrega y concluye “El lento Biden, la farsante Harris, bien para ellos, mal para América”.



El ex presidente demócrata Barack Obama fue otro de los que reaccionó al anuncio, aunque, naturalmente, como un mensaje a favor.



“He conocido a la senadora Kamala Harris por mucho tiempo. Está más que preparada para el trabajo. Ha pasado su carrera defendiendo nuestra Constitución y luchando por las personas que necesitan un trato justo. Este es un buen día para nuestro país. Ahora vamos a ganar esta cosa”, subrayó.



También se pronunció Bernie Sanders, quien meses atrás se bajó de su precandidatura para potenciar la postulación de Biden y desbancar a Trump de la Casa Blanca.



“Enhorabuiena a Kamala Harris, quien hará historia como nuestra próxima vicepresidente. Ella comprende lo que se necesita para defender a los trabajadores, luchar por la atención médica para todos y derrocar a la administración más corrupta de la historia. Pongamos manos a la obra y ganemos”, dijo Sanders.