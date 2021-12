El Papa llora por los niños explotados en el mundo

El papa Francisco afirmó hoy que lo hacen "llorar" las "historias de adultos vulnerables y de niños que son explotados", al tiempo que aseguró que su deseo para Navidad se concentra en especial en "los pobres, los olvidados y los abandonados".



"En los pobres, siempre. Y después en los olvidados, los abandonados, los últimos y en particular los niños abusados y esclavizados", precisó el Pontífice al ser consultado sobre a quién dirige sus pensamientos de Navidad durante una entrevista publicada hoy de forma conjunta por los diarios La Repubblica y La Stampa.



"Me hacen llorar las historias de adultos vulnerables y de niños que son explotados", admitió el Papa. Al hablar de la situación de pandemia, Francisco reafirmó que admira el trabajo del personal médico y sanitario de los hospitales.



"A menudo no nos damos cuenta de la grandeza del trabajo diario de estos médicos, enfermeras y personal sanitario, y en cambio todos deberíamos estar agradecidos a cada uno de ellos", subrayó.



También advirtió que "la comunidad internacional, la Iglesia -comenzando por el Papa-, las instituciones, los que tienen responsabilidades políticas y sociales y también todos los ciudadanos, particularmente en los países más ricos, no pueden y no deben olvidar las regiones y las personas más débiles, frágiles e indefensas".



"Rezo a Dios para que esta Navidad transmita más generosidad y solidaridad a la Tierra. Espero que la Navidad caliente el corazón de los que sufren, y abra y fortalezca el nuestro para que arda en el deseo de ayudar más a los más necesitados", planteó.