Pfizer y Moderna anunciaron problemas con la cepa sudafricana

Las diferentes cepas de Coronavirus descubiertas alrededor del mundo en el último tiempo generan preocupación en la sociedad, no solo por sus características, en algunos casos de mayor contagiosidad, sino por la eficiencia que puedan tener las vacunas desarrolladas hasta el momento.

En las últimas horas las compañías Pfizer y Moderna informaron que en pruebas de laboratorio realizadas con muestras de pacientes que recibieron sus vacunas, los anticuerpos fueron menos efectivos contra el virus que tenía las mutaciones correspondientes al coronavirus de la variante de Sudáfrica, aunque no hay todavía estudios de eficacia en personas. Las pruebas, que son informes preliminares, fueron publicadas ayer en la revista New England Journal of Medicine.

Pzifer dijo que su estudio se realizó con muestras de 15 pacientes 2 y 4 semanas después de la administración de la segunda dosis que fueron probados en laboratorio frente a virus que contenían las mutaciones encontradas en la proteína spike del coronavirus de las variantes del Reino Unido y de Sudáfrica. Lo que encontraron fue que la neutralización del virus fue similar frente a las mutaciones de la variante del Reino Unido pero dos tercios más débil frente al virus que contenía las mutaciones de la variante sudafricana.

No obstante, el estudio advierte que "no está claro qué efecto tendría una reducción en la neutralización de aproximadamente dos tercios sobre la protección provocada por BNT162b2 (vacuna de Pfizer) de Covid-19 causada por el linaje B.1.351 de SARS-CoV-2".

Por su parte, la compañía Moderna informó que realizó la prueba del laboratorio con las muestras de suero obtenidas de los participantes que recibieron su vacuna en un ensayo de fase 1 siete días después de que recibieran la segunda dosis. La neutralización se midió en un pseudovirus basado en el virus de la estomatitis vesicular recombinante (rVSV) que incorporó D614G o las mutaciones de pico indicadas presentes en la variante B.1.1.7 (Reuno Unido) o la variante B.1.351 (Sudáfrica).

"Detectamos reducciones por un factor de 1.2 en los títulos de anticuerpos neutralizantes contra la variante B.1.1.7 y por un factor de 6.4 contra la variante B.1.351", informó el estudio.