"Era mi derecho constitucional": maestra violó a dos alumnos

Un repudiable accionar de una maestra que abusó de dos estudiantes y se defendió diciendo que era su derecho constitucional, hizo estallar a los vecinos de Alabama, Estados Unidos. La acusada, Carrie Cabri Witt, recibió una sentencia de 10 años, además quedará registrada como delincuente sexual.

Witt, de 48 años, es una ex docente que fue arrestada en 2016 por violar a dos alumnos adolescentes. Esta semana se dio a conocer la sentencia del juicio y recibió la codena por su participación en los hechos. La sentencia implica que cumplirá 18 meses en correccional y 18 meses en un programa comunitario antes de completar el resto de su sentencia en libertad condicional.

La mujer, daba clases en Decatur High School cuando tuvo relaciones sexuales con un menor de 17 y otro mayor, pero a penas de 18 años. Antes de declararse culpable, aseguró que el estatuto de 2010 por el que estaba siendo procesada es inconstitucional, ya que las personas sin una enfermedad pueden dar su consentimiento para tener relaciones sexuales si tienen al menos 16 años, que es la edad de consentimiento en Alabama. Por lo tanto estaba en su “derecho constitucional” para tener relaciones consentidas con los estudiantes.

El mayor de los estudiantes abusados, testificó el pasado jueves que la relación fue consensuada y que el crimen “no se ajusta al castigo”. Witt estuvo de licencia paga durante más de dos años antes de renunciar en agosto de 2018, un día antes de que la junta escolar debiera discutir su situación laboral. “Creo que nunca me he sentido más avergonzado de mí mismo”, confesó el estadounidense que declaró en el juicio como víctima, y que intentó ayudar a la mujer en el tribunal. Y reiteró que no estaba de acuerdo con la ley, ya que considera que el crimen no merecía un castigo porque el sexo era consensuado.

Cabe destacar, que aunque la sentencia es de 10 años, solo tendrá que pasar un tiempo significativamente menor entre rejas. Su pena fue dividida en 18 meses en prisión estatal y 18 meses en un programa ordenado por la comunidad.

La mujer de 48 años, que también debe registrarse como delincuente sexual, estará cumpliendo los siete años restantes de su condena en libertad condicional.