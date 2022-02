Sigue la conmoción por el suicidio de Drayke, de 12 años

El suicidio de Drayke Hardman, de 12 años, estremece al mundo. Decidió quitarse la vida a raíz del bullying que recibía por parte de un compañero de colegio.

Según la información oficial, era maltratado física y verbalmente en la escuela por su agresor. De hecho, contaron que – en una de las tantas ocasiones - llegó a su casa con un moretón en un ojo producto de un golpe de puño, pero decidió ocultar el hecho a sus padres para no preocuparlos.

“¿Qué puede hacer que un niño de 12 años pierda tanta esperanza contenida en su corazón como para usar su propio buzo con capucha, y atarlo en su cuello, para quitarse la vida? Una palabra: BULLYING”. Así se expresó Andrew Hardman, padre del pequeño, en una publicación de Instagram. La misma se viralizó, rápidamente.

“Esta mañana me levanté más enojado que nunca en mi vida. ¿Me culpo a mí mismo? ¿Culpo a mis dulces chicos matoneados? ¡Culpo al sistema! Culpo al hecho de que estos acosadores existan… ¿Cómo es que hay tanto odio en nuestro mundo que permitimos que los niños hagan daño a otros niños? Es sencillo… Nos lo hacemos entre nosotros y ellos aprenden que está bien alimentar su falta de confianza. Creen que eso les hace ser cool”, añadió.

Drayke fue encontrado tirado en el piso de su habitación el día 9 de febrero por su hermana de 17 años quien llamó a gritos a sus familiares. Inmediatamente acudieron su hermano y el padre, quien trató de reanimar a Drayke.

El pequeño fue llevado al hospital más cercano y, a pesar de los intentos de los profesionales, el niño de 12 años falleció en la mañana del jueves 10 de febrero.

El padre de Drayke no dejó de expresarse en redes sociales: “Este es el resultado del acoso escolar. Mi guapo hijo estaba librando una batalla que ni siquiera yo podía salvar. Es real, es silencioso y no hay nada, absolutamente nada, como padre que pueda hacer para quitar este profundo dolor. No hay señales, solo las palabras hirientes de los demás que, en última instancia, robó nuestro Drayke de este lugar cruel”.

“Mi corazón está destrozado, no sé cómo arreglarlo, o si alguna vez lo haré, pero pasaré cada minuto enseñando bondad en memoria de mi amigo favorito. Su propósito aquí era enseñar bondad, mostrar amor y lo hizo absolutamente, tomó a cualquiera como amigo para que tuvieran uno. Una vez que estabas en la tribu de Drayke, estabas allí para siempre”, dijo por su parte Samie, madre del niño.

Aunque pasó casi una semana desde la muerte del pequeño, los medios de comunicación a nivel internacional informan sobre la incesante trascendencia del caso. En redes sociales persisten las campañas de concientización.