El primer argentino que va a la guerra a luchar por Ucrania

Un joven argentino de 29 años se unirá a las Fuerzas Armadas de Ucrania “para combatir en primera línea y pelear contra los rusos”, tras la invasión ordenada por Vladimir Putin el 24 de febrero pasado.

Se trata de Ignacio Lázaro Koci quien en una entrevista con Clarín cuenta por qué decidió unirse al ejército ucraniano. “Estoy yendo a un conflicto internacional extremadamente grave”, afirma.

Koci tiene 29 años y es reservista por vocación. “Una dedicación por la que yo no cobro un peso”, dice.

Se enteró de que el presidente ucraniano Volodimir Zelensky autorizó la creación de una legión internacional de voluntarios que quisieran combatir por Ucrania, no lo dudó y se presentó en la embajada en Argentina para dar a conocer su interés.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores ucraniano, se inscribieron a la legión extranjera 20 mil voluntarios de 52 nacionalidades. Koci sería el primer argentino para luchar en primera línea de fuego.

“Después de una serie de trámites y una comunicación vía mail, conseguí una entrevista que fue por videollamada con personal militar ucraniano. Las preguntas fueron puntuales y apuntaban al manejo del inglés por un lado y a mi experiencia militar, policial, de sanidad y de seguridad por otro. Por supuesto les dije que actividad en combate no tenía”, señaló.

Luego agrega: “Me miraban con recelo, había cierta suspicacia... Y es lógico, es una guerra, entonces las autoridades militares querían saberlo todo, sacarse cualquier tipo de duda respecto de por qué yo estaba allí. De mi lado sólo encontraron interés, colaboración y buena voluntad para conseguir todos los documentos necesarios”.

Koci, que es de Buenos Aires y vive en Constitución, cuenta que le preguntaron sobre cuáles son sus motivaciones para querer ir a Ucrania. “Les dije que sería una gran experiencia profesional y que tengo muchas ganas de ir y capacitarme, pero también de ayudar a un país que está siendo víctima de un ataque ilegítimo. Interpreto que la de Rusia es una agresión injusta sobre un país soberano”.

En la actualidad vivía de su emprendimiento personal como fabricante de lapiceras artesanales “de pluma”.

Con siete años de experiencia militar, no bélica, Koci dice que “no se trata sólo de estar motivado, porque desde el Ministerio del Interior ucraniano dejaron en claro que no están en condiciones de perder el tiempo instruyendo a los extranjeros, sólo aceptan voluntarios con roce militar, policial o sanitario. Yo me siento capacitado para estar allí y entrar en combate, sólo necesito aclimatamiento y el tiempo para una mínima puesta en funciones”.

“El profesionalismo no se va a ver controlando el orden en una tribuna de cancha, sino cuando te enfrentás a otros combatientes y hoy Ucrania es el lugar más caliente y conflictivo de la Tierra, y a nivel profesional es el lugar supremo para demostrarlo y poner en práctica todos los conocimientos y habilidades adquiridos porque, además, se está operando con la última tecnología en armas”.

El lunes a la noche Koci voló hacia Europa con dos mochilas a cuestas con con chaleco balístico y herramientas como linternas, silbatos y un botiquín para curaciones traumáticas. Realizará una escala en Londres, “donde estableceré medidas de coordinación y recibiré logística y equipamiento militar de última generación e instrucciones de mi patrocinador argentino que tiene mucho conocimiento sobre Kiev”.

