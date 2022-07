Estados Unidos aseguró que enviará más armas a Ucrania

El Pentágono anunció que Estados Unidos seguirá enviando lanzacohetes a Ucrania, pese a las advertencias de Rusia, luego de que la primera dama ucraniana instara al Capitolio a enviar "ayuda" para afrontar la guerra. "Seguiremos proveyendo a los ucranianos de las armas que necesitan para defender su tierra de la agresión de Rusia", aseguró el jefe de Estado Mayor estadounidense, Mark Milley, durante una conferencia de prensa ofrecida en el Pentágono.

De acuerdo con Milley, "más allá de algún progreso en el Donbass, Rusia globalmente ha fracasado en Ucrania". "La capital todavía se mantiene, el ejército todavía pelea y su gente está más convencida que nunca de preservar su democracia", afirmó. Hasta la fecha se enviaron 12 Hirams -armas capaces de golpear a larga distancia- como parte de los más de 20 lanzacohetes que Estados Unidos y sus aliados prometieron, dijo el jefe de Estado Mayor.

Las declaraciones de Milley se produjeron luego de que hoy la primera dama de Ucrania, Olena Zelenska, pidiera "ayuda" a los legisladores estadounidenses y el canciller ruso, Serguei Lavrov, desde Moscú advirtiera que si Occidente continuaba entregando a Ucrania armas capaces de golpear a larga distancia los "objetivos geográficos de Rusia cambiarían". Desde Washington, tras arribar ayer a Estados Unidos, durante un discurso ante legisladores estadounidenses, Zelenska exclamó: "Ayúdennos a detener este terror contra los ucranianos". "Queremos que todos los padres y todas las madres puedan decirle a sus hijos: 'Ve a dormir en paz, no habrá más ataques aéreos, no más ataques con misiles'. ¿Es eso demasiado pedir?", preguntó en el Capitolio. Ucrania necesita sistemas de defensa aérea "para que los cohetes no maten a los niños en sus cochecitos", aseveró Zelenska, informó la agencia de noticias AFP.

Siguiendo el ejemplo de su esposo, el presidente Volodimir Zelenski, quien mostró escenas durante su aparición virtual ante el Capitolio, ella mostró, en persona, imágenes de niños felices que fueron asesinados o mutilados por las fuerzas rusas. Entre ellos figuraba Liza Dmitrieva, una niña de cuatro años con síndrome de Down, que se muestra feliz en su cochecito en un video con su madre una hora antes de morir durante un ataque ruso la semana pasada en la ciudad de Vinnytsia.

Tanto el presidente estadounidense, Joe Biden, con quien se reunió ayer, como el Congreso mostraron entusiasmo en el suministro de armas a Ucrania y en mayo pasado aprobaron un paquete de 40.000 millones de dólares. En particular, el Pentágono entregó a Kiev sistemas de artillería de precisión Himars con un alcance de 80 kilómetros, lo que permite al ejército ucraniano llegar a objetivos rusos que antes estaba fuera de su alcance. Washington ya envió cerca de 7.000 millones de dólares en equipamiento militar a Ucrania desde el inicio de la invasión. En paralelo, el ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov, pidió más de estos sistemas Himars, con el argumento de que podrían implicar un "cambio de juego" en el conflicto y permitir una contraofensiva contra las tropas rusas.