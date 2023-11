Renunció el primer ministro de Portugal, António Costa

El primer ministro de Portugal, António Costa, renunció hoy a su cargo por una investigación en su contra por posible prevaricación, corrupción activa y pasiva, y tráfico de influencias en negocios de litio e hidrógeno. Varios miembros de su Gabinete también están bajo investigación.

Costa, que aseguró que no ha cometido ningún acto ilícito, justificó su decisión argumentando que "las funciones de primer ministro no son compatibles con ninguna sospecha sobre mi integridad. En estas circunstancias, he presentado mi dimisión al Presidente de la República".

La renuncia tiene lugar después de que la Fiscalía portuguesa llevara a cabo el registro de "espacios utilizados por el jefe de gabinete del primer ministro" y que varios sospechosos han hablado de la implicación de Costa en el caso por "desbloquear procedimientos".

Dichas alegaciones "serán analizadas de forma autónoma en el ámbito de la investigación instaurada en el Supremo Tribunal de Justicia", añadió el Ministerio Público.

La investigación, en la que se han registrado más de 40 lugares, se centra en las concesiones de explotación de litio en las minas de Romano y Barroso, en el norte del país; además de un proyecto de una central de producción de energía a partir de hidrógeno y otro para la construcción de un centro de datos, ambos en Sines.