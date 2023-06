Putin trasladó armas nucleares a Bielorrusia

Vladimir Putin, jefe del Kremlin, confirmó que cumplió con su anuncio de tiempo atrás y ya comenzó a transferir armas nucleares a Bielorrusia. "Las primeras ojivas nucleares fueron transferidas a territorio bielorruso. Son solo las primeras, pero antes del fin del verano completaremos el proceso", aseguró el presidente ruso.

El hecho se corresponde con un acuerdo hecho entre ambos países en marzo último. Mediante dicho convenio, Rusia quedaba habilitado a desplegar armas nucleares tácticas en territorio bielorruso. Cabe recordar que Bielorrusia permitió el despliegue de tropas rusas en su propio suelo, para combatir a las fuerzas ucranianas, desde el mismo inicio de la invasión de Putin a Ucrania.

Antony Blinken, Secretario de Estado de Estados Unidos, comentó que su país no ve un peligro inminente sobre el uso de armas nucleares por parte de Putin. "No tenemos motivos para ajustar nuestra postura nuclear. No vemos ningún indicio de que Rusia se esté preparando para usar un arma nuclear", afirmó Blinken.

No obstante, el funcionario estadounidense sí aprovechó la ocasión para cuestionar la sociedad de Putin y la máxima autoridad bielorrusa, Alexander Lukashenko. Al respecto, opinó que este nuevo paso en el vínculo con Putin "es solo otro ejemplo de cómo Lukashenko toma decisiones irresponsables y provocativas para ceder el control de la soberanía de Bielorrusia en contra de la voluntad del pueblo”.