ONU pone a Rusia en “lista de vergüenza” por el asesinato de 130 niños

La Organización de Naciones Unidas (ONU) decidió sumar a Rusia en la 'lista de la vergüenza'. La decisión responde a la responsabilidad de las Fuerzas Armadas rusas en la muerte de más de 130 menores durante su invasión a Ucrania. En total, 477 niños y niñas fallecieron en Ucrania desde el inicio de la invasión.

"Estoy particularmente consternado por el elevado número de ataques contra escuelas, hospitales y personal médico, y por el elevado número de niños asesinados y mutilados, atribuidos a las fuerzas rusas y grupos armados afiliados", afirmó el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

Según el informe del que se vale Naciones Unidas, 136 menores fallecieron por responsabilidad directa de las Fuerzas Armadas de Rusia. Otros 80 niños han muerto como consecuencia de las acciones directas de las tropas ucranianas. Por último, 261 no pueden atribuirse con certeza a ninguno de los dos bandos. ONU también destacó que existen muchos otros casos no denunciados, o que por falta de pruebas no pueden confirmarse.

El informe emitido por ONU también plasma el caso de 91 menores que fueron utilizados como escudos humanos por parte de las fuerzas rusas. También detalla que, de 751 ataques a escuelas y hospitales en Ucrania, 480 han sido perpetrados por el Ejército ruso y sus aliados, mientras que 212 ataques han sido llevados a cabo por las fuerzas ucranianas.