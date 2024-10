Evo Morales denunció un atentado en su contra en Bolivia: encapuchados lo habrían atacado a los tiros

Este domingo, el ex presidente de Bolivia, Evo Morales denunció que el vehículo que lo trasladaba hacia la emisora en la que conduce un programa fue atacado. Recibió al menos 14 disparos e hirieron al chofer.

Desde la emisión de la radio Kawsachun Coca, el ex mandatario declaró la persecución de su vehículo por parte de otros en los que viajaban los agresores. Fue alrededor de las 6:25 de la mañana hora argentina (10:25 GMT) entre la localidad de Villa Tunari y Lauca ÑÑ, en el Trópico de Cochabamba.

En los videos que trascendieron por los medios locales, se observó sangre en la cabeza del conductor y los vidrios astillados por los disparos. Según denunció el ex mandatario, su chofer manejaba a alta velocidad y "desvió" su trayecto luego de que comenzó el ataque por parte de las dos o tres camionetas, pero la persecución no cesó. "Ahí me di cuenta que era un operativo”, expresó.

Evo Morales lo denunció a través de la radio Kawsachun Coca, emisora donde suele realizar programas los fines de semana.

“Eran encapuchados los que dispararon”, agregó. “El coche en el que llegué tiene 14 agujeros de bala. Esto estaba planificado. La idea era matar a Evo”. El video donde todo quedó registrado tiene una duración de cuatro minutos y fue grabado por una mujer que también estaba a bordo de la camioneta.

El ex jefe de Estado continuó: "Empezaron los disparos. En ese momento yo escuché tres disparos. Nos agachamos, como estaban cruzados picamos. Corrimos bastante y el segundo carro que nos seguía también cruzó apenas, pero nos siguió, casi nos alcanza. Otros disparos. Le habían disparado a la llanta que estaba ahí".

Así quedó la camioneta del ex mandatario.

"Seguían disparando y picamos. En el carro que llegué, 14 disparos. A la cabeza del chofer, llegó sangrando", agregó Evo Morales en el programa. Además, comentó que hubo "otro disparo en el brazo del chofer". El ex mandatario señaló que "desde el 2022, el general Zuñiga decía 'hay que bajar a Evo'" y, explicó, "en términos militares, bajar es matar". "A mí felizmente no me llegó, pero en el carro nos cuentan 14 disparos. A mí me sorprendió. Felizmente nos salvamos la vida", destacó.

Escala el conflicto político y social en Bolivia

Este hecho ocurrió en medio de una crisis que se agudiza en el país. Tras lo sucedido, Morales apuntó contra el gobierno de Luis Arce y ratificó la persecución política recibida. "Que el mundo sepa que Luis Arce ha reactivado el fascismo en Bolivia junto a su aliado Manfred Reyes Villa", expresó el ex mandatario horas antes del ataque.

Este sábado, la cancillería de Bolivia acusó a Morales de intentar interrumpir el orden democrático mediante las protestas y los bloqueos que sus seguidores y miembros del Movimiento al Socialismo (MAS) mantienen desde hace casi dos semanas. Se trata del bloqueo de rutas exigiendo la suspensión de los cargos judiciales contra el ex mandatario, manifestando que se trata de una persecución política.

Según denunciaron desde el Gobierno, las acciones representan "una seria amenaza no solo para Bolivia, sino también para la estabilidad y la seguridad en nuestra región”.