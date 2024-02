Ratifican liderazgo geopolítico de Estados Unidos en la OTAN

El sábado pasado, el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó a aquellos países de la OTAN que no financian la defensa colectiva del bloque, al no alcanzar el compromiso de destinar el 2% de su PIB en gasto militar. Durante un mitin electoral realizado en Carolina del Sur, el empresario dijo que, ante un eventual ataque ruso a algunos países que no cumplen con este objetivo, no solo se negaría a protegerles, sino que animaría a Rusia a "hacer lo que le dé la gana" con ellos.

Diversos actores del tablero geopolítico mundial se hicieron eco de este discurso. En particular, el jefe del Estado Mayor conjunto de Estados Unidos, Charles Q. Brown Jr, señaló que dicha nación tiene la responsabilidad de defender a la OTAN. En una entrevista brindada al canal NBC News Lester Holt, dijo: “Tenemos una alianza fuerte. Creo que tenemos la responsabilidad de defender esas alianzas”.

Además, agregó que "Estados Unidos está comprometido con su liderazgo en la OTAN ya que es necesario, deseado y observado. Y señaló que la credibilidad de la nación estadounidense está en juego con cada una de nuestras alianzas". En esa línea, ahondó: “Me doy cuenta de que habrá varios diálogos en las discusiones a nivel político. Mi trabajo es asegurarme de que estemos haciendo todo lo posible con nuestros aliados de la OTAN en el aspecto militar, y continuaré haciéndolo en todo momento”.

Posteriormente a eso, el exmandatario Donald Trump redobló la apuesta en la red social Truth y disparó: "Los países miembros de la OTAN tienen que igualar. Lo harán si se les pide adecuadamente. Si no,¡Estados Unidos primero!”.