Socios europeos de la OTAN cuestionaron a Trump

Hace algunas horas, Donald Trump dijo que, de ser presidente, no garantiza que vaya a defender a socios de la OTAN que no cumplen con su cuota de aporte económico para el sostenimiento la organización militar.

En este marco, el canciller federal alemán, Olaf Scholz, dijo que "cualquier relativización de la garantía de asistencia de la OTAN es irresponsable y peligrosa y solo beneficia a los intereses de Rusia". "Nadie debe jugar con la seguridad de Europa", añadió.

Por su parte, Donald Tusk, primer ministro polaco, reunido con Scholz, dijo que "no hay que tomar completamente en serio cualquier declaración", en alusión a Trump, pero al mismo tiempo instó a hacer todo lo posible para que la cooperación transatlántica siga gozando de un "fundamento seguro" ante la falta de "alternativa". El premier polaco recordó que Varsovia ya invierte el 4% de su PIB en defensa y, aunque expresó comprensión para aquellos países que no están en condiciones de alcanzar ese umbral con rapidez, aseguró que la "terrible lección de Ucrania" no deja lugar a dudas sobre la necesidad de hacerlo.

Por su parte, Joseph Borrell, jefe de la diplomacia de la Unión Europea, dijo que "la OTAN no puede ser una alianza 'a la carta'" y que "no puede ser una alianza militar que funcione dependiendo del humor del presidente de Estados Unidos".

Scholz confirmó que Alemania cumplirá este año con el objetivo de la OTAN de invertir el 2% del presupuesto en defensa. "Alemania tendrá el gasto en defensa más alto de Europa. Esto es lo correcto y supone un incremento significativo frente a lo que se invertía antes", afirmó y agregó que parte de que "todos los socios de la OTAN cumplirán" con el objetivo. "Defendernos los unos a los otros forma parte de la base de la OTAN, defender cada centímetro de cada estado miembro. Nosotros reafirmamos el compromiso de Alemania frente a todos", enfatizó el canciller.

La OTAN se encuentra ante su mayor desafío de seguridad de los últimos tiempos, tras la incursión de Putin en Ucrania. Estados Unidos es el actor clave de la alianza, por lo que cualquier retiro de apoyo de un eventual gobierno de Trump a la entidad pondría en serio riesgo a los países linderos con Rusia.