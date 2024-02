Fuerte crisis diplomática entre Israel y Brasil

Israel declaró al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, persona non grata y le cerró la puerta a su país mientras no rectifique las declaraciones de este domingo en las que comparó la guerra de Gaza con el Holocausto. El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Israel Katz, dijo hoy que Lula no sería bienvenido en su país hasta que se disculpe por los comentarios que hizo comparando la guerra de Israel en Gaza con el Holocausto. Lo acusó de un “ataque antisemita muy grave”.

El domingo, Lula dijo que “lo que está sucediendo en la Franja de Gaza y al pueblo palestino no se ha visto en ningún otro momento de la historia. De hecho, así fue cuando Hitler decidió matar a los judíos”. Lula hizo los comentarios mientras hablaba con los periodistas en la cumbre de la Unión Africana en Etiopía.

Katz convocó hoy al embajador de Brasil al museo nacional del Holocausto de Israel en Jerusalén para recibir una reprimenda. "Las cosas que dijo Lula cuando comparó la justa guerra del Estado de Israel contra Hamas, que asesinó y masacró a los judíos, y Hitler y los nazis, es vergonzosa e inaceptable", dijo el canciller.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, mencionó que los comentarios de Lula “trivializaron el Holocausto” y “cruzaron una línea roja”.